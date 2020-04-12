台南漁船絞到廢棄漁網失去動力 台南海巡隊火速救援

台南籍忠明號漁船，昨天深夜11點在安平商港外1浬處因漁船俥葉絞到廢棄漁網無法排除，失去動力隨海上大浪漂流求救，海巡署台南海巡隊報獲前往救援，今天零點30分將漁船和船上3人帶返安平商港泊靠。

台南海巡隊昨天晚上11點零9分接獲第六巡防區指揮部通報，在安平商港外1浬處海域一艘CT1噸級「忠明號」漁船失去動力，船上有3人，請求派遣巡防艇前往協助。

台南海巡隊獲報後即派遣10059艇前往，晚間11點15分到達安平商港外2浬處海域發現失去動力漁船。許姓船長表示漁船俥葉絞到廢棄漁網無法排除，致失去動力隨6級海面湧浪漂流，因夜間視線不佳且位於商貨船過往航道上，為確保人船安全才求援，感謝海巡人員伸手救援。

近期受到鋒面影響，海上湧浪較大，台南海巡隊呼籲作業的漁民朋友不要隨意棄置廢棄漁網，民眾航行時需多加留意，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，防範意外發生，如發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援。