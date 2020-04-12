到多家銀行提領不知被警盯上 詐團車手被逮嚇傻

高雄張姓男子因持多張提款卡到多家超商提領，被前鎮警分局巡邏員警發現異狀盯上，上前盤查下，在他機車置物箱發現多張存摺及提款卡，張被逮捕時還相當錯愕，說不出話來，目前警方正向上溯源中。

前鎮警分局草衙派出所員警本月7日下午1點多巡邏時，經過前鎮區漁港路的某銀行，發現張男（23歲）相當眼熟，員警回想起巡邏時甫經過草衙路、新生路上的銀行、郵局都看到他拿著提款卡提領。

警方研判可能是詐騙集團車手提領，主動上前盤查，果然在張男的機車置物箱內找到10萬元贓款，還有存摺19本、提款卡20張，他當場錯愕嚇傻，講不出話來。

警方將張男帶回詢問後，依詐欺、侵占遺失物等罪嫌將他移送偵辦。張男辯稱，提款卡等都是上手轉交，他只是替老闆查看，這些帳戶是否還有人在使用。

由於部分被害人來自外縣市，不少人聽聞帳戶被盜用，都覺得驚訝，但也感謝警方及時遏止。前鎮分局也說，最近他縣市有假借販賣口罩騙民眾匯錢等情事，時值防疫期間，也提醒民眾不要誤入詐團陷阱，誤入求職詐騙陷阱，淪為詐騙車手。