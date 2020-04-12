UberEats外送員遭撞送醫不治 肇事男遭起訴

UberEats黃姓外送員，去年10月送餐行經台北市士林區中正路，遭後方謝姓男子駕駛的轎車追撞，再撞上前方車輛，當場卡在2車中間，送醫不治，士林地檢署依過失致死罪嫌起訴謝男。

起訴指出，去年10月13日晚上6時許，謝男行駛在中正路東往西方向，疏未注意、未閃避或減慢車速，撞上前方的黃姓外送員，黃再追撞前方周姓駕駛的車輛，當場人車倒地，送醫急救同日晚間8時許宣告不治。

20歲黃姓外送員因車禍導致腹腔內出血、雙側肋骨骨折併右側氣胸、冠狀靜脈破損併心包膜填塞、腳多處挫傷，因多重性外傷併出血死亡。

48歲謝男供稱，當時未注意車前狀況，撞到黃姓外送員。檢察官依照車輛事故鑑定意見書和謝男的行車記錄器，認定謝男未注意前方車況，撞到黃姓外送員，全案依照過致死罪嫌起訴。