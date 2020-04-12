滷豆干差點起火 消防局：電鍋不只用來乾蒸口罩

新北市樹林區保安街一段在濟安宮附近菜市場某麵店，昨天下午5時許冒出大量白煙，附近居民見狀趕緊通報119，消防隊員鋸開鐵捲門發現是1鍋滷味乾燒，差點釀成火災，建議如需悶煮，不妨用電鍋替代。

新北市消防局第五救災救護大隊指出，該處是早市，下午店家多半已打烊，麵店當時也已結束營業，大門深鎖店內無人卻竄出白煙，消防隊員趕抵後布設水線並用圓盤切割器破壞鐵捲門進入，僅見滿屋白煙進而發現炊事不慎，爐子上1整鍋豆干、海帶等食材已無滷汁正在乾燒，幸好搶救得宜，不然引燃旁邊瓦斯桶等可燃物，就會一發不可收拾。

事後連絡店家到案說明，原來當時正在準備滷味，打烊離開時疏忽沒有完全關閉爐火，結果還留著小火持續悶燒，最後滷汁全部燒光，整鍋滷味乾燒冒出白煙險釀火災。