台中男上合歡山拍日出失蹤 斷崖附近發現背包

台中市黃姓男子昨赴南投縣仁愛鄉合歡山一帶登高拍日出，當天凌晨出發，但未告知確切地點，未料之後卻失聯，親友今報案求助，南投、花蓮等警消及搜救已出動協尋，並傳出在石門山頂發現疑似黃男背包，唯附近有斷崖已派員下切搜索。

南投縣消防局表示，今上午7時57分獲報，黃姓男子昨凌晨獨赴合歡山，但一夜未歸，且手機轉語音信箱，其親友通報協尋，經判斷可能失蹤地點跨轄花蓮，也轉通報花蓮警消；南投警方根據報案內容，先行調閱沿線監視器，追查黃下落。

警方調查，黃為攝影愛好者疑為捕捉合歡山群峰日出美景，昨凌晨獨自開車上山，台14甲線翠峰派出所前監視器有拍到其黑色轎車的路過影像，最後停放在合歡山莊旁停車場，根據監視器拍下他最後身影，應是朝合歡尖山、石門山方向前進。

而親友也提供的資料，黃男穿著黑色登山鞋，因是上山拍日出，因此身上應該會背著相機，南投、花蓮兩地的警消及神鷹山區搜救隊等今清晨也集結赴合歡山區，以合歡尖山、石門山為重點區域，並把周邊的合歡東峰、北峰也納入搜尋範圍。