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影／阿公搭公車睡著了 醒來已離家12公里幸好有警助

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市王姓老翁4日搭公車時睡著，醒來時已錯過下車地點，離家12公里，警方獲報後，順利協助老翁聯絡到家屬接回。圖／第三警分局提供
台中市王姓老翁4日搭公車時睡著，醒來時已錯過下車地點，離家12公里，警方獲報後，順利協助老翁聯絡到家屬接回。圖／第三警分局提供

台中市龍井區八旬王姓老翁4日上午從大肚山搭乘公車返家，途中因不小心睡著，醒來時已抵達離家12公里外的南區，王下車後因不知如何返家，所以呆坐在下車地點附近的速食店，有店員發現後報警，第三警分局勤工所警員將王帶回派出所後，利用人臉辨識系統，順利聯絡到王家人，王兒子表示，父親過去未曾走失過，這次頭一遭，感謝警方的協助。

台中市第三分局勤工派出所警員林冠廷在4日上午獲報，王姓老翁（88歲）疑似迷途，一人獨坐在南區的速食店內，經了解，王當天欲搭公車從大肚山返回龍井區住處，但在公車上睡著後，錯過下車地點，醒來時已搭到距離12公里外的南區，王急忙下車後，不知身在何處，只好一人坐在速食店內。

速食店員關心老翁，得知老翁迷途的狀況後，因老翁身上無家屬聯絡資訊，也不知道自家住址，店員就先報警，請警方協助調查，因老翁仍記得自己的姓名，警員利用人臉辨識系統等工具，順利聯絡到老翁的兒子到派出所接回老翁。

王姓老翁兒子透露，父親過去沒有走失紀錄，家人因父親年事已高，數次想將他接來同住，屢遭父親婉拒，幸好父親住處與他的住處距離不遠，平常也能就近照看，父親出門常搭乘公車代步，但沒想到父親會坐到離家12公里外的南區，幸好有熱心的民眾跟警方協助，才沒發生危險。

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