屁孩無照駕車遭警圍捕執法過當？ 侯友宜：挺強勢執法

16歲鄭姓少年7日晚間無照駕車載3名友人出遊，行經新北市中和區莒光路與壽德街口碰到警方路檢，鄭心虛拒檢並硬闖路檢點逃逸，警方因此將4人推下車並壓制在地，遭人質疑警方執法過當，對此，新北市長侯友宜表示，他支持警察強勢執法，但若完成執法過程，就不用進行沒必要行為。

侯友宜今早視察碧潭風景區人潮管制措施時，被問到中和警察路檢將鄭姓少年等4名壓制在地，是否執法過當？侯說，他是基層員警出身，支持警察強勢執法。

侯說，對於所有罪犯都不用客氣，且強調一定要勇敢面對罪犯的挑戰，並強力回擊、強力執法，但侯也表示，在執法過程、所有人員掌控之下，執法完成後就要轉到另一個程序。

他支持現場為了逮捕人犯而做出相對行為，但若已完成所有執法過程後，就不用沒必要的動作，這部分他是支持分局的看法。

中和警方表示，鄭姓少年等4人因拒檢又逆向闖紅燈，被攔下車輛後仍不肯下車接受盤查，才會將4人壓制，會交由督察組判斷是否執法過當。