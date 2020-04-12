聽新聞
test
0:00 / 0:00
屁孩無照駕車遭警圍捕執法過當？ 侯友宜：挺強勢執法
16歲鄭姓少年7日晚間無照駕車載3名友人出遊，行經新北市中和區莒光路與壽德街口碰到警方路檢，鄭心虛拒檢並硬闖路檢點逃逸，警方因此將4人推下車並壓制在地，遭人質疑警方執法過當，對此，新北市長侯友宜表示，他支持警察強勢執法，但若完成執法過程，就不用進行沒必要行為。
侯友宜今早視察碧潭風景區人潮管制措施時，被問到中和警察路檢將鄭姓少年等4名壓制在地，是否執法過當？侯說，他是基層員警出身，支持警察強勢執法。
侯說，對於所有罪犯都不用客氣，且強調一定要勇敢面對罪犯的挑戰，並強力回擊、強力執法，但侯也表示，在執法過程、所有人員掌控之下，執法完成後就要轉到另一個程序。
他支持現場為了逮捕人犯而做出相對行為，但若已完成所有執法過程後，就不用沒必要的動作，這部分他是支持分局的看法。
中和警方表示，鄭姓少年等4人因拒檢又逆向闖紅燈，被攔下車輛後仍不肯下車接受盤查，才會將4人壓制，會交由督察組判斷是否執法過當。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言