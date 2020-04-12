疫情擴大工廠不加班 越南移工開賭場號稱促進經濟

不少越南人也好賭，疫情期間工時減少成了藉口，新北市警方昨天便在新莊、樹林交界處，查獲越南移工利用宿舍經營職業賭場，32人擠在狹小空間聚賭妞妞撲克牌被查扣賭資77萬元，卻只有極少數人戴口罩，落網後聲稱因為最近工廠都不加班了，才會賭博消磨時間、促進個人經濟活絡。

新莊警分局偵查隊副隊長江俊賢指出，新莊、樹林一帶有許多工廠雇用移工，近期員警到新莊區新樹路防疫宣導時，接獲民眾通報指稱某處公寓3樓常有外籍移工聚賭，擔心成為防疫破口。

新樹派出所派員探訪，查知該公寓是仲介公司幫移工租賃的宿舍，近期深夜樓下都有人把風，員警埋伏監控數日等待時機成熟，昨天凌晨2時許動員4個派出所的警力逕行搜索，共查獲32人。

經查，越南籍阮姓移工是賭場負責人，在不到30坪的公寓宿舍開設妞妞撲克牌賭局，除安排1人把風，計有29男、1女共30名賭客，其中只有1個台灣人、2個印尼移工，其餘29人都是越南移工，現場查扣賭資77萬600元、抽頭金1萬9千元、撲克牌8副、點鈔機1台等證物。

警方將32人帶回偵詢，逐一發送口罩、量體溫、消毒雙手，移工們供稱疫情擴大導致工廠訂單減少，最近都不需要加班，因此時間很多、收入減少，只好靠賭錢消磨時間、促進個人經濟。