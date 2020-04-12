疑天雨路滑 花蓮鳳林轎車自撞橋墩兩死一傷

花蓮鳳林鎮中和路今天上午9時許，發生汽車自撞路旁號誌嚴重車禍，車上2死1傷，警消獲報後趕到現場救援。警方表示，駕駛及副駕駛送醫前已無生命跡象，後座乘客頭部外傷送醫，正等待抽血解果確認是否酒駕，詳細車禍原因尚待進一步調查釐清。

初步了解，兩名死者是吳姓男駕駛及一旁乘客坐的吳姓婦人，年約70餘歲，後方則是劉姓乘客，疑似天雨路滑，在鳳林中和路往箭瑛大橋路上，自撞號誌桿，車頭凹陷毀損嚴重，整輛車卡在路邊。警消緊急將車內3人救出，但正副駕駛都已無生命跡象，乘客則頭部外傷。