屏東轎車追撞翻覆 被撞廂型車噴到路邊

屏東縣車城鄉，昨天下午5時許發生一起車禍事故，一輛由瑪姓女子駕駛的白色轎車，行經尖山路段時，追撞前方一輛廂型車，導致廂型車偏離道路直接噴飛到道路旁，而白車則翻覆在路中間，民眾見狀立刻報警處理，這起車禍共造成8名乘客受傷，詳細車禍原因仍待警方釐清。

據了解，昨天下午瑪女駕駛白色小客車載著友人，於尖山路段時（台26線9公里北上車道），因不明原因與前方廂型車發生追撞，造成白色小客車翻覆，遭追撞的廂型車直接噴飛到道路旁，路過民眾見狀，嚇得趕緊報警。