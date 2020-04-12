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屏東轎車追撞翻覆 被撞廂型車噴到路邊
屏東縣車城鄉，昨天下午5時許發生一起車禍事故，一輛由瑪姓女子駕駛的白色轎車，行經尖山路段時，追撞前方一輛廂型車，導致廂型車偏離道路直接噴飛到道路旁，而白車則翻覆在路中間，民眾見狀立刻報警處理，這起車禍共造成8名乘客受傷，詳細車禍原因仍待警方釐清。
據了解，昨天下午瑪女駕駛白色小客車載著友人，於尖山路段時（台26線9公里北上車道），因不明原因與前方廂型車發生追撞，造成白色小客車翻覆，遭追撞的廂型車直接噴飛到道路旁，路過民眾見狀，嚇得趕緊報警。
事發當時，由於白車翻覆在路中間，造成由南往北的交通嚴重回堵，警方耗費近2個小時才排除事故現場，與此同時，先將白車的2名乘客救出，連同被追撞廂型車上的6名乘客一同送醫救治，初步了解瑪女並未飲酒，詳細事故原因，仍待警方釐清。
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