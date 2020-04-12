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影／健康登山不忘防疫 台中警分局長帶隊拿麥用力宣導

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第五警分局昨天上午會同觀光、民政、衛生等局處，前往北屯區大坑步道，像市民宣導防疫觀念。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局昨天上午會同觀光、民政、衛生等局處，前往北屯區大坑步道，像市民宣導防疫觀念。圖／第五警分局提供

由於新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾都減少出遊，但台中市北屯區有熱門的大坑登山步道，假日時仍有不少遊客前往，台中市第五警分局長郭士傑為了宣傳防疫觀念，昨天上午也會同衛生、觀光、民政等局處前往，並在入口處拿麥克風大聲宣導，呼籲市民戴好口罩，保持距離，並不要散布未經查證的疫情訊息，避免觸法。

台中市第五警分局表示，疫情期間，室內密閉場所民眾能避則避，不少人選擇走向戶外透氣，但也導致各風景區遊客大增，為避免戶外群聚讓疫情擴大，分局在昨天上午配合衛生局、觀光局及民政局等相關單位共組防疫戰隊，前往轄區熱門的旅遊景點大坑步道，進行衛教宣導，讓防疫無漏洞。

第五警分局表示，宣導事由分局長郭士傑帶隊，在登山步道入口處，由分局長拿麥克風向遊客宣導，希望遊客做好戴口罩、保持距離、不要散布假訊息等重要防疫觀念，分局也製作大型口罩，讓現場大頭警察娃娃也戴上口罩一同宣導。

台中市警局長楊源明說，風景區、菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地，社交距離及防疫措施有其必要性，呼籲民眾應配合中央流行疫情指揮中心政策，在室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的安全社交距離、配戴口罩、勤洗手並注意咳嗽禮節，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

台中市第五警分局長郭士傑（左四）昨天前往北屯區大坑步道宣導防疫。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局長郭士傑（左四）昨天前往北屯區大坑步道宣導防疫。圖／第五警分局提供

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