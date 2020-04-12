影／健康登山不忘防疫 台中警分局長帶隊拿麥用力宣導

由於新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾都減少出遊，但台中市北屯區有熱門的大坑登山步道，假日時仍有不少遊客前往，台中市第五警分局長郭士傑為了宣傳防疫觀念，昨天上午也會同衛生、觀光、民政等局處前往，並在入口處拿麥克風大聲宣導，呼籲市民戴好口罩，保持距離，並不要散布未經查證的疫情訊息，避免觸法。

台中市第五警分局表示，疫情期間，室內密閉場所民眾能避則避，不少人選擇走向戶外透氣，但也導致各風景區遊客大增，為避免戶外群聚讓疫情擴大，分局在昨天上午配合衛生局、觀光局及民政局等相關單位共組防疫戰隊，前往轄區熱門的旅遊景點大坑步道，進行衛教宣導，讓防疫無漏洞。

第五警分局表示，宣導事由分局長郭士傑帶隊，在登山步道入口處，由分局長拿麥克風向遊客宣導，希望遊客做好戴口罩、保持距離、不要散布假訊息等重要防疫觀念，分局也製作大型口罩，讓現場大頭警察娃娃也戴上口罩一同宣導。