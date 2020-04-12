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竹市警局成立「水岸巡邏隊」騎電動車守護休憩區安全

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹市警察局獲新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車，並成立「水岸巡邏隊」。圖／新竹市府提供
新竹市警察局獲新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車，並成立「水岸巡邏隊」。圖／新竹市府提供

新竹左岸成為竹市熱門運動休憩景點，但少數民眾會圖方便而騎機車進入自行車道，為維護民眾安全，新竹市警察局獲新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車，並成立「水岸巡邏隊」，加強取締並勸導闖入自行車道的違規機車，未來民眾看到水藍Gogoro行走於左岸間，就知道有警察同仁在守護市民安全；清明連假試辦上路至今，已大幅減少違規情形。

新竹市政府積極串聯10公里的自行車綠廊與17公里海岸線，成為總長27公里綠色生態長廊的微笑水岸，其中左岸七大出入口打通後，成為民眾假日放風好去處；但日前有機車騎士違規闖入自行車道，除了破壞路面，也危害民眾安全，經環保局與城銷處等業務單位，完成相關交通設施及道路範圍確認，新竹市府正式公告明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。

警察局表示，新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車，供員警在左岸執行巡邏勤務，同時能夠兼顧道安與環保車身設計成淺藍色系列，並印有「新竹市警察局」字樣，搭配員警深藍色制服，未來民眾看到水藍Gogoro行走於左岸間，就能水岸巡邏隊正在守護市民安全。

警察局表示，水岸巡邏隊員警平時巡邏勤務以假日日間人潮眾多時段為主，車隊已於清明連假正式上路，經數日勸導取締，已大幅減少違規情形，未來也規劃以科技執法方式，建置攝影機，對違規闖入自行車道的車輛逕行舉發，並呼籲民眾，享受美好休憩空間的同時，切勿違規進入或行駛於自行車道，若違規者將依「道路交通管理處罰條例」，處新台幣600元至1800元以下罰鍰。

新竹市府正式公告明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。圖／新竹市府提供
新竹市府正式公告明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。圖／新竹市府提供
新竹市警察局成立「水岸巡邏隊」，在左岸及17公里自行車道，加強取締闖入自行車道的違規車輛。圖／新竹市府提供
新竹市警察局成立「水岸巡邏隊」，在左岸及17公里自行車道，加強取締闖入自行車道的違規車輛。圖／新竹市府提供

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