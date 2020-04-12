影／台南酒店女凌晨攜毒涉酒駕 撞死未婚獨居教會女志工

22歲原在酒店上班官姓女子昨天凌晨4點多，涉嫌酒後駕車在台南市中西區尊王路撞上在機車道上步行婦人，官女撞人後未停車察看，還開了約600公尺在友愛街撞上店家裝潢才停了下來，死者身分不明，轄區派出所沿路調閱監視器並訪查，查出死者身分是55歲未婚獨居穆姓婦人，已通知家人處理事後。

據了解，官女飲喝酒後，昨天駕駛轎車沿海安路北上行經尊王路口，不慎從後方撞擊1名婦人後，因過於慌張，車輛再撞擊人行道上水泥樁及路旁店家裝潢。附近住家聽到巨大撞擊聲出門察看，打電話報警處理。消防局據報後，緊急將倒臥地上婦人送醫急救，仍宣告不治。警方未在官車上或身上找到毒品，官女僅皮肉傷，但抽血驗出酒精濃度每公升達0.5毫克，警方依涉公共危險和過失致死罪嫌移送法辦。

案發後，由於死者身上沒有證件，轄區派出所沿路調閱路口監視器，並在附近訪查，查出死者穆女在中西區租屋獨住，平時在教會當志工服務，家人表示，她約1個多月前搬出南區老家獨住，對警方調查死因初步沒意見。官女向警方表示，她出門前在家服用安眠藥並和飲酒，發生什麼事她不清楚。

台南市警二分局說，由於政府要求酒店和舞廳需配合疫情從本月9日起停業，有的陪酒女子可能轉進KTV或是PUB夜店或是小吃店。警方都會加強擴大臨檢查緝。

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