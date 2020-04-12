快訊

新冠肺炎症狀一變再變？不同年齡層可能有這些差異

太狂了！佛心房東不降房租 直接把房過戶給租客

影／台南酒店女凌晨攜毒涉酒駕 撞死未婚獨居教會女志工

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
原在酒店上班官姓女子涉嫌酒後駕車撞死婦人。記者黃宣翰／翻攝
原在酒店上班官姓女子涉嫌酒後駕車撞死婦人。記者黃宣翰／翻攝

22歲原在酒店上班官姓女子昨天凌晨4點多，涉嫌酒後駕車在台南市中西區尊王路撞上在機車道上步行婦人，官女撞人後未停車察看，還開了約600公尺在友愛街撞上店家裝潢才停了下來，死者身分不明，轄區派出所沿路調閱監視器並訪查，查出死者身分是55歲未婚獨居穆姓婦人，已通知家人處理事後。

據了解，官女飲喝酒後，昨天駕駛轎車沿海安路北上行經尊王路口，不慎從後方撞擊1名婦人後，因過於慌張，車輛再撞擊人行道上水泥樁及路旁店家裝潢。附近住家聽到巨大撞擊聲出門察看，打電話報警處理。消防局據報後，緊急將倒臥地上婦人送醫急救，仍宣告不治。警方未在官車上或身上找到毒品，官女僅皮肉傷，但抽血驗出酒精濃度每公升達0.5毫克，警方依涉公共危險和過失致死罪嫌移送法辦。

案發後，由於死者身上沒有證件，轄區派出所沿路調閱路口監視器，並在附近訪查，查出死者穆女在中西區租屋獨住，平時在教會當志工服務，家人表示，她約1個多月前搬出南區老家獨住，對警方調查死因初步沒意見。官女向警方表示，她出門前在家服用安眠藥並和飲酒，發生什麼事她不清楚。

台南市警二分局說，由於政府要求酒店和舞廳需配合疫情從本月9日起停業，有的陪酒女子可能轉進KTV或是PUB夜店或是小吃店。警方都會加強擴大臨檢查緝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

影／酒駕自撞安全島 胎皮掉了醉男仍開再撞一次

女子涉酒駕撞死婦人 死者身分不明警方籲親友指認

摩門教獲准在中國建聖殿 專家質疑對美外交統戰

長青志工防疫服務不打烊 視訊關懷獨居長者沒距離

相關新聞

影／台南酒店女凌晨攜毒涉酒駕 撞死未婚獨居教會女志工

22歲原在酒店上班官姓女子昨天凌晨4點多，涉嫌酒後駕車在台南市中西區尊王路撞上在機車道上步行婦人，官女撞人後未停車察看，...

影／嘉義市自撞電桿火燒車 男在奧迪跑車內成焦屍

26歲許姓男子今天凌晨近3時許駕駛奧迪TT小跑車，行經嘉義市北港路往嘉義縣的一處涵洞前，不明原因自撞燈桿，車子當場起大火...

影／妙齡女窄巷開車不減速 撞損他車不理吃罰單

台中市黃姓女子的轎車停在東區大振街，上月19日晚間要取車時，發現愛車的左後照鏡遭人破壞而破損，懷疑是有人行經該處時未注意...

影／「戴口罩」台語怎麼說？ 清水警夜市宣導講出來

「戴口罩」閩南語怎麼講？台中市清水警方昨晚在夜市門口協助宣導防疫，提醒逛街民眾戴口罩，派出所長賴進忠拿大聲公講著，民眾聽...

太狂了！佛心房東不降房租 直接把房過戶給租客

新冠肺炎疫情蔓延，不少員工被迫減薪或放無薪假，有房東體恤租客，紛紛自行減租或免租。不過一名網友告知房東租金已經匯款，對方...

警察故事／坤哥破案無數 團隊努力不居功

台東縣警察局秘書許建坤從警38年，有27年擔任刑警，破過大小刑案無數，在台東警界被稱為「坤哥」，他累積的刑事偵查經驗豐富，足以寫成一本刑事偵查手冊，讓警界後輩參考，但他謙虛不居功表示「一切靠團隊努力」。

21歲男鬧事 遭警壓制5分鐘猝死

陳姓男子前天持西瓜刀至新北市汐止區的火鍋店揮舞，在店外被員警壓制在地，沒想到短短五分鐘即失去生命跡象，送醫不治，家屬質疑執法過當，但警方強調，壓制動作未違反規定，後續交由檢察官解剖調查死因。

擄鴿勒贖 剝兩層皮

曾是製毒師的張姓男子近年「轉換跑道」，改在新北市金山區一帶，利用地利之便非法架網捕鴿，再向飼主擄鴿勒贖，北市刑大日前破獲此一擄鴿集團，救出四十餘隻「肉票」，帶回張男等五人偵訊，全案依恐嚇取財、竊盜等罪移送基隆地檢署偵辦。

平交道偵測新系統 年底安裝完

高雄前天發生區間車與聯結車碰撞重大事故，截至昨天上午，受影響旅客超過一萬六千人，全國火車駕駛產業工會對此表示遺憾與痛心，強調事故與不明原因導致舊系統未發揮效用有關；台鐵表示，經查該平交道未裝設舊式紅外線偵測障礙物設備。

台鐵求償3億多 肇事司機茫然

台鐵一輛區間車前天通過高雄市楠梓屏山巷平交道時，疑與半路熄火的聯結車發生碰撞，財物損失估計三億兩千萬元，台鐵將向肇事聯結車公司及司機求償，創下近十年來求償金額新高；台鐵也向高雄區監理所聲請凍結肇事公司負責人及司機名下所有車輛過戶，同時向法院聲請假扣押。

屁孩拒檢嗆警 被踹一腳引議論

十六歲鄭姓少年七日深夜無照駕車載三名未成年友人一同出遊，在新北市中和區遇警方執行路檢時，因心虛拒檢，駕車跨越雙黃線逆向闖過路檢點逃逸，警方通報攔截圍捕，二分鐘後將鄭等人攔下，但車上四人不肯合配合盤查，被壓制在地後遭員警踹了一腳，一旁住戶將此段影片上傳網路，引起議論有無執法過當。

夜間非法打魚 墾丁10天2起

恆春海巡隊本月7日在鵝鑾鼻海域查獲2名漁民乘膠筏潛水違法打魚，前晚又在白砂近海查獲3名漁民潛水打魚，查獲身上有穿刺孔的珊瑚礁魚和潛水裝備，依違反漁業法函送屏東縣政府裁罰，最低可罰3萬元。墾管處4月1日才公告新修訂的墾丁國家公園海域遊憩管理方案，開放夜航、夜潛至晚上10時，保育人士憂心會助長夜間非法打魚氣焰，結果10天就查獲2起。

熱門新聞

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

男子公墓失蹤多時遍尋不著 女兒到場喊話20分鐘就發現

影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

北市內湖區廟宇旁發現女屍 初步排除他殺

台人在餐廳口頭禪連發 被黑人誤會歧視差點挨揍

夾娃娃出怪招 狂投1塊錢騙機台達保夾抓到10倍價耳機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。