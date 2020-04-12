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影／嘉義市自撞電桿火燒車 男在奧迪跑車內成焦屍
26歲許姓男子今天凌晨近3時許駕駛奧迪TT小跑車，行經嘉義市北港路往嘉義縣的一處涵洞前，不明原因自撞燈桿，車子當場起大火，嘉義市消防局德安分隊獲報到場後，雖然5分鐘內就撲滅，但許男來不及逃生，已燒成焦屍在車內駕駛座上，目前遺體移置到殯儀館內，待檢警相驗中。
消防人員到場時，車子猶如一團火球，濃煙竄天，撲滅後發現車尾受損嚴重，燈桿也被撞得搖搖欲墜，警方研判是車尾撞擊到燈桿釀禍，許男夾困在車內來不及逃生，附近位於北港路交流道附近，是嘉義縣市交界，沒有監視器畫面，警方仍在釐清事故原因。
許母獲知後趕來悲痛地說，他們家住嘉義縣太保市，只知道他兒子出門，可能是要去談生意，但不知要去哪裡，也許辦完事後要回家，怎知竟遇上車禍。
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