影／嘉義市自撞電桿火燒車 男在奧迪跑車內成焦屍

26歲許姓男子今天凌晨近3時許駕駛奧迪TT小跑車，行經嘉義市北港路往嘉義縣的一處涵洞前，不明原因自撞燈桿，車子當場起大火，嘉義市消防局德安分隊獲報到場後，雖然5分鐘內就撲滅，但許男來不及逃生，已燒成焦屍在車內駕駛座上，目前遺體移置到殯儀館內，待檢警相驗中。

消防人員到場時，車子猶如一團火球，濃煙竄天，撲滅後發現車尾受損嚴重，燈桿也被撞得搖搖欲墜，警方研判是車尾撞擊到燈桿釀禍，許男夾困在車內來不及逃生，附近位於北港路交流道附近，是嘉義縣市交界，沒有監視器畫面，警方仍在釐清事故原因。