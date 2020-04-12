影／妙齡女窄巷開車不減速 撞損他車不理吃罰單

台中市黃姓女子的轎車停在東區大振街，上月19日晚間要取車時，發現愛車的左後照鏡遭人破壞而破損，懷疑是有人行經該處時未注意而擦撞，但肇事駕駛沒有留下電話，以利後續求償，黃女因此報案。警方獲報調閱監視器發現，涉案鐘姓女子行經該處窄巷時，沒有減速，也沒抓好距離，因而撞上黃女轎車，警方依法告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊上月19日晚間7時許獲報，黃姓女子停放東區大振街路旁的轎車，左側照後鏡遭人撞擊破損，讓她十分心疼，對方卻未留下任何聯絡資料，她只好先向警方報案，希望能找出肇事者，好向對方求償。

經警方調閱附近監視器，發現鐘姓女子（23歲）涉案，該事故現場為一窄巷，理應小心慢行通過，鐘女行經該處時，呼嘯而過，沒抓好與周邊車輛的安全距離，直接擦撞黃女轎車的後照鏡，監視器拍到鍾女一度放慢車速，最後仍逃逸無蹤。

鐘女到案辯稱，當時她行經該處巷口時，可能因為下雨，才會沒有聽到撞擊聲，所以直接離開現場。

警方認定鐘女涉嫌違反道路交通管理處罰條例規定，今依法告發，並函送台中市交通事件裁決處裁罰。