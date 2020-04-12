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影／「戴口罩」台語怎麼說？ 清水警夜市宣導講出來

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中清水警分局員警昨晚在夜市門口，宣道防疫，提醒民眾戴口罩。圖／警方提供
台中清水警分局員警昨晚在夜市門口，宣道防疫，提醒民眾戴口罩。圖／警方提供

「戴口罩」閩南語怎麼講？台中市清水警方昨晚在夜市門口協助宣導防疫，提醒逛街民眾戴口罩，派出所長賴進忠拿大聲公講著，民眾聽到閩南語的「戴口罩」(喙罨）覺得很新奇。

新冠肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心4月10日宣布，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，以避免疫情擴散，台中市清水警分局大秀派出所員警昨晚到清水區夜市執行交通疏導勤務時，發現逛夜市民眾仍不熟悉相關措施，通知業者加強相關作為，業者表示接獲相關訊息後，雖已規劃人流管制動線，昨晚是宣布後隔日第一次實施，對於相關宣導不知如何作為。

轄區大秀派出所長賴進忠基於防疫人人有責，他帶志工到夜市出入口處持標語當場示範宣導並以大聲公說明「請各位全程配戴口罩，保持社交距離，並依照工作人員的引導之動線進出，感謝各位的體諒，照顧自己的健康，保護他人的安全，謝謝！」提醒民眾配合市政府的相關措施，所長也藉此機會向民眾宣導有關口罩實名制的防詐宣導，提醒民眾上網買口罩，也要小心防止遭詐騙。

所長宣導時，現場有人未戴口罩民眾聽到後，立刻轉頭返回車上拿，有些立即從口袋拿出口罩戴上，以達到宣導效果，所長全程用閩南語宣導，講到「戴口罩」（掛好恁Ａ嘴安）也是閩南語，細心的民眾聽到後都覺得很特別，還沒聽過別人用閩南語講「戴口罩」。

大秀派出所長賴進忠表示，於近期詐騙手法有發送「包裹已派發，請您及時查收」或「口罩2.0預購連結」或佯稱口罩2.0網路預購設定錯誤、關閉網路個資，要求民眾操作ATM匯款，請民眾小心防範。此外賴所長亦表示對於防疫工作，警方將盡全力阻絕任何可能破口，以有效防止群聚感染發生，除了勸導業者善盡社會責任，能自主性加強攤商防疫工作外，也提醒消費者也須做好自主健康管理，並保持社交距離，預防感染風險。

台中清水警分局員警昨晚在夜市門口，宣道防疫，提醒民眾戴口罩。圖／警方提供
台中清水警分局員警昨晚在夜市門口，宣道防疫，提醒民眾戴口罩。圖／警方提供

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