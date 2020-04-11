女子涉酒駕撞死婦人 死者身分不明警方籲親友指認

台南市22歲官姓女子今天凌晨涉嫌在小吃部喝酒後駕駛轎車返家途中，沿海安路北上行經尊王路口，不慎從後方撞擊1名婦人後，因過於慌張，車輛再撞擊人行道上水泥樁及路旁店家裝潢。婦人送醫不治，官女僅皮肉傷，但抽血驗出酒精濃度每公升達0.5毫克，警方依涉公共危險罪移送法辦，進一步追查死者身分。

據調查，官女駕駛白色轎車由保安路向東，左轉海安路北上，準備返回北區住處，未料，行經海安、尊王路口時，車子偏右行駛，從後方撞擊走在機車道上的婦人。她肇事後車子並未立即停下，反而是加速向前，企圖右轉友愛街逃逸，不慎撞斷人行道的水泥樁及撞擊店家裝潢，才停了下來。

附近住家聽到巨大撞擊聲出門察看，打電話報警處理。消防局據報後，緊急將倒臥地上婦人送醫急救，仍宣告不治。官女也有皮肉傷，經送醫後並無大礙，但抽血的酒測值約0.5毫克。

警方表示，死者身上沒有證件，身分仍待查明。而這名婦人身高約160公分，年約60歲，身材微胖，呼籲家屬能出面指認。

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