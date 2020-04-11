快訊

共軍遼寧艦率隊南下 預計今明兩日穿越台灣東部海域

不僅世衛！中國買通非洲操縱國際組織 歐洲不滿了

高雄大樹舊鐵橋現浮屍 初步排除他殺

中央社 / 高雄11日電
高雄市大樹舊鐵橋附近今天發現一具浮屍，警方經比對死者指紋查出死者是56歲的陳姓男子。記者王昭月／翻攝
高雄市大樹舊鐵橋附近今天發現一具浮屍，警方經比對死者指紋查出死者是56歲的陳姓男子。記者王昭月／翻攝

高雄市大樹舊鐵橋附近今天發現一具浮屍，警方經比對死者指紋查出死者是56歲的陳姓男子，並在其住處找到一封遺書，內容提及因喪親之痛而厭世，全案初步排除他殺。

仁武警分局指出，有民眾下午1時23分左右於舊鐵橋下附近高屏溪一處攔沙壩發現一具男浮屍，經警消打撈上岸發現死者衣著完整，沒有外傷，身上無證件，警方鑑識人員到場採證，經比對死者指紋查出死者是56歲的陳男，並通知家屬到場指認無誤。

警方隨後在死者高市大樹區住處查獲一封遺書，警方指出，遺書內容提及因母親去世而厭世，全案初步排除他殺，另已報請檢察官相驗進一步釐清死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

生命線 檢察官

延伸閱讀

北市內湖區廟宇旁發現女屍 初步排除他殺

高雄舊鐵橋附近發現男浮屍 左腳小拇指有缺陷

屍骨被狗叼出來 宜蘭警：屍塊完整非分屍疑遭他殺

屍體隨河水漂至台北 女子3天前失蹤被發現成浮屍

相關新聞

女子涉酒駕撞死婦人 死者身分不明警方籲親友指認

台南市22歲官姓女子今天凌晨涉嫌在小吃部喝酒後駕駛轎車返家途中，沿海安路北上行經尊王路口，不慎從後方撞擊1名婦人後，因過...

男子公墓失蹤多時遍尋不著 女兒到場喊話20分鐘就發現

年近60歲的楊姓男子與家人失聯多時，他的女兒擔心父親，3月底向桃園龍潭警分局報警協尋，警方追查發現他的手機發話最後位置在...

工會指舊系統未作用釀火車聯結車事故 台鐵回應了

高雄市楠梓區屏山巷平交道，昨天下午1時15分發生一起聯結車與區間車碰撞的事故，車頭全毀，造成含司機等四人受傷送醫。全國火...

影／高雄平交道車禍撞出火球 另一角度監錄影像再曝光

台鐵3198次區間車昨天在高雄市左營至楠梓路段，與在平交道上熄火的聯結貨車出車禍，除了昨天已傳出的監錄影像外，台鐵的平交...

疑似拍台鐵集集線花旗木盛開美景 5歲童與小火車擦撞

台鐵集集線二水站附近花旗木盛開，很有櫻花綻放掩映阿里山小火車的唯美，吸引許多民眾前往觀賞，今天下午一名5歲男童跟父母賞花...

事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

台鐵區間車昨天通過屏山巷平交道時，與疑中途熄火的聯結大貨車發生事故，區間車頭嚴重凹陷損毀，台鐵粗估擬向肇事吳姓司機及其所...

10餘年賺上百萬 新北惡劣捕鴿勒贖集團栽在和平鴿手上

台北市警方日前接獲舉報，稱新北市山區有不法集團利用地利之便，架設捕鴿網盜捕賽鴿，以此要求飼主交付贖金，卻不返還賽鴿，分批...

高雄舊鐵橋附近發現男浮屍 左腳小拇指有缺陷

高雄市大樹舊鐵橋附近，今天下午1點23分左右發現一具男性浮屍，年齡約40歲左右，身分待查，警方暫時排除他殺，事故原因待進...

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

台鐵區間車昨天與在平交道上熄火的聯結大貨車車禍，貨車司機吳姓男子面臨鉅額求償，束手無策，有「老司機」點出道路設計疑有問題...

托育人員不當照顧受罰 另名家長爆：女兒也曾肩膀瘀青

台南市永康區一間托嬰中心的托育人員被爆不當照顧，造成男嬰頭腳多處瘀青，有家長今天爆料該員過去在其他家幼兒園任職時，女兒也...

夾娃娃出怪招 狂投1塊錢騙機台達保夾抓到10倍價耳機

俗稱夾娃娃機的選物販賣機盛行，卻陸續衍生各類竊盜、詐欺案件，桃園1名何姓男子為了達到機台1990元的保夾金額，竟拿1元銅...

影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

新北市新莊區前日出現一名男子因為想插隊買口罩遭到藥師拒絕，竟然當著排隊人潮，對著藥局內的2名藥師不斷咆哮，更直指買不到口...

熱門新聞

火車聯結車事故區間車頭全爛 台鐵向肇事者求償3.2億

新北21歲男持刀闖汐止火鍋店 遭警壓制5分鐘竟當場猝死

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

開車行經巷子小學生突衝出車主急煞車 網友：省下五億

金錢豹今天還在營業被查了！台中連2天查10大特種行業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。