高雄大樹舊鐵橋現浮屍 初步排除他殺

高雄市大樹舊鐵橋附近今天發現一具浮屍，警方經比對死者指紋查出死者是56歲的陳姓男子，並在其住處找到一封遺書，內容提及因喪親之痛而厭世，全案初步排除他殺。

仁武警分局指出，有民眾下午1時23分左右於舊鐵橋下附近高屏溪一處攔沙壩發現一具男浮屍，經警消打撈上岸發現死者衣著完整，沒有外傷，身上無證件，警方鑑識人員到場採證，經比對死者指紋查出死者是56歲的陳男，並通知家屬到場指認無誤。

警方隨後在死者高市大樹區住處查獲一封遺書，警方指出，遺書內容提及因母親去世而厭世，全案初步排除他殺，另已報請檢察官相驗進一步釐清死因。

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