基隆隨機攔車怪客找到 他想搭順風車吃強制罪再送罰單

基隆市七堵千祥橋日前出現一名攔車怪客，隨機攔下行駛中的大型曳引車，並跳上車門強行要開車門，影像被錄下。警方調監視追查，今天循線傳喚到這名男子到案，他供稱，當時和友人聚餐後想搭順風車才會衝到路上攔車，警方訊後將他依強制罪嫌函送基隆地檢署，並依違反道交條例開罰。

昨晚有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出2段影片，提醒駕駛人注意七堵千祥橋有路人隨機攔車開車門，發生時間是9日晚間11時36分。畫面顯示是一輛大型車急駛行進中，路邊突出現一名男子在前方攔車，接下來更令人驚悚，該男子趁駕駛人停下時，踩上車踏墊後跳上車門前要開車門，因鎖住打不開，隨即跳下車又往前攔下一輛車。

市警第三分局百福所長李羿伸說，警方調閱路口監視器比對及現地查訪，發現這名男子最後搭計程車離開，查出司機載男子到台北市內湖，警方順利找到沈姓中年男子。

沈男下午到案，他表示，和友人聚餐結束後欲搭乘免費順路車輛才隨機攔車，並沒有喝酒，後來就攔計程車離去，警方依涉嫌強制罪偵辦，另交通違規部分依道交條例舉發。