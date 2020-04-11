男子公墓失蹤多時遍尋不著 女兒到場喊話20分鐘就發現

年近60歲的楊姓男子與家人失聯多時，他的女兒擔心父親，3月底向桃園龍潭警分局報警協尋，警方追查發現他的手機發話最後位置在苗栗縣三義公墓，且他的車子停放當地至少已2個月，苗栗縣山城救援協會連續搜尋3天都未發現他的蹤影，今天上午楊的女兒前來，在現場上香並「喊話」，結果不到20分鐘搜尋人員在附近樹林內就發現一具幾乎已成白骨的屍體，研判可能就是失蹤多時的楊姓男子。

檢警今天下午進一步相驗，釐清男子死亡原因。

警方追查發現，楊姓男子在三義長大，與妻子離婚多年，平日在北部生活，很少與家人碰面聯繫，今年2月初客家掃墓季開始，但楊男車子停放位置阻擋民眾掃墓通道，後來車子被拖吊到一旁，以為也是掃墓者的車，但這輛車的車主始終未現身，車輛後來還被人砸破車窗。

4月7日桃園警方的一般協尋通報改為自殺協尋，人命關天，苗栗警方隨即動員山城救援協會到三義公墓附近搜尋，但連找3天都沒結果，今天是周末，山城救援協會及苗栗縣救難協會增加人力，共出動20多人加入幫忙搜尋，苗栗警分局長賴銘助也率員警到場。

上午8點半展開搜尋，楊姓女子也從桃園前來找父親，搜尋人員依民間習俗從車內找了一件衣服掛起來，楊姓女子上香呼喊父親，結果不到20分鐘，上午9點15分左右搜尋人員就在離車子約300多公尺的樹林內就發現一具幾乎成白骨的屍體。

楊姓男子居無定所，戶籍被設在三義戶政事務所，他的車內留有一瓶農藥，不排除輕生的可能。

苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾說，發現屍體的地點救援人員也曾搜尋過，但就是沒發現，依過去救難經驗，有親人在場比較容易找得到，今天楊的女兒到場上香，真的很快就找到了。

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