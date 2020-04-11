快訊

清明連假曾訪觀光景點 有症狀791人全陰性

疫情曙光！國內9人使用瑞德西韋 有重症患者脫險

影／高雄平交道車禍撞出火球 另一角度監錄影像再曝光

聯合報 / 記者賴郁薇林保光/高雄即時報導
區間車撞上貨車後車斗，瞬間塵煙四散，列車上還冒出一團火球。圖／擷自臉書「台鐵家族」影像
區間車撞上貨車後車斗，瞬間塵煙四散，列車上還冒出一團火球。圖／擷自臉書「台鐵家族」影像

台鐵3198次區間車昨天在高雄市左營至楠梓路段，與在平交道上熄火的聯結貨車出車禍，除了昨天已傳出的監錄影像外，台鐵的平交道監錄影像也在臉書「台鐵家族」專頁曝光。當時區間車撞上貨車後車斗，瞬間塵煙四散，甚至撞擊後還冒出一團火球，畫面警悚。

昨天下午1點15分，聯結貨車吳姓司機開車經過高雄市楠梓區屏山巷平交道，車頭已進入平交道，平交道的警鈴馬上響起，他開車緩速穿過平交道，裝載水泥熟料的後車斗還沒離開平交道，貨車突然熄火，幾秒鐘後，區間車便撞上後車斗，貨車車頭與車斗分離，車斗再騰空翻撞區間車第七節車廂，瞬間塵煙冒散，還撞出一團火球，場面驚人。

據了解，可能列車撞擊時，液壓油噴出遇到火花才瞬間燃起這團火球。網友見畫面，直留言「好可怕」。

這平交道在10年前也險些發生自強號撞拖板車車禍。2010年1月12日上午，1輛拖板車載運工程基樁重機械，同樣進入平交道後，因負荷重，底盤卡住平交道路面，動彈不得，後來司機趕緊按平交道「緊急事故按鈕」，還在平交道上揮舞雙手，警示自強號停車，自強號及時在拖板車前停下，僅輕微碰撞拖板車，車上旅客有驚無險。

網友發覺這處平交道10年2場驚險事故，索性留言，「這個平交道如果沒辦法改善應該要封掉」，但有人馬上回答，「裡面的工廠會抗議」。

台鐵 事故

延伸閱讀

事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

火車聯結車事故釀4傷台鐵求償3.2億 肇事司機3萬交保

火車聯結車重大事故 工會盼加速設平交道偵測

相關新聞

事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

台鐵區間車昨天通過屏山巷平交道時，與疑中途熄火的聯結大貨車發生事故，區間車頭嚴重凹陷損毀，台鐵粗估擬向肇事吳姓司機及其所...

疑似拍台鐵集集線花旗木盛開美景 5歲童與小火車擦撞

台鐵集集線二水站附近花旗木盛開，很有櫻花綻放掩映阿里山小火車的唯美，吸引許多民眾前往觀賞，今天下午一名5歲男童跟父母賞花...

高雄舊鐵橋附近發現男浮屍 左腳小拇指有缺陷

高雄市大樹舊鐵橋附近，今天下午1點23分左右發現一具男性浮屍，年齡約40歲左右，身分待查，警方暫時排除他殺，事故原因待進...

影／高雄平交道車禍撞出火球 另一角度監錄影像再曝光

台鐵3198次區間車昨天在高雄市左營至楠梓路段，與在平交道上熄火的聯結貨車出車禍，除了昨天已傳出的監錄影像外，台鐵的平交...

10餘年賺上百萬 新北惡劣捕鴿勒贖集團栽在和平鴿手上

台北市警方日前接獲舉報，稱新北市山區有不法集團利用地利之便，架設捕鴿網盜捕賽鴿，以此要求飼主交付贖金，卻不返還賽鴿，分批...

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

台鐵區間車昨天與在平交道上熄火的聯結大貨車車禍，貨車司機吳姓男子面臨鉅額求償，束手無策，有「老司機」點出道路設計疑有問題...

托育人員不當照顧受罰 另名家長爆：女兒也曾肩膀瘀青

台南市永康區一間托嬰中心的托育人員被爆不當照顧，造成男嬰頭腳多處瘀青，有家長今天爆料該員過去在其他家幼兒園任職時，女兒也...

夾娃娃出怪招 狂投1塊錢騙機台達保夾抓到10倍價耳機

俗稱夾娃娃機的選物販賣機盛行，卻陸續衍生各類竊盜、詐欺案件，桃園1名何姓男子為了達到機台1990元的保夾金額，竟拿1元銅...

影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

新北市新莊區前日出現一名男子因為想插隊買口罩遭到藥師拒絕，竟然當著排隊人潮，對著藥局內的2名藥師不斷咆哮，更直指買不到口...

台人在餐廳口頭禪連發 被黑人誤會歧視差點挨揍

WHO秘書長譚德塞日前批評台灣對他進行種族歧視的人身攻擊，相關議題也在網路上熱議。一名網友日前在餐廳，因自己的口頭禪被黑人嚴重誤會，差點挨揍，他把這則趣事po上論壇跟網友分享。 世界衛生組織

「沒人唱不關也得關」 金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業

新北市金山地區沒有酒店、舞廳，但有不少卡拉OK店，金山警分局到卡拉OK、小吃店臨檢，但員警發現，很多店家客人冷冷清清，有...

狂奔追不上計程車掉筆電 暖警追回讓高中生也想當警察

新北市一名高三學生日前搭計程車從基隆到金山，不慎將筆電遺落在車上，他發現後拔腿追趕所搭乘之計程車，甚至途中還有熱心店家幫...

熱門新聞

火車聯結車事故區間車頭全爛 台鐵向肇事者求償3.2億

新北21歲男持刀闖汐止火鍋店 遭警壓制5分鐘竟當場猝死

謝寒冰指欺騙氣爆災民 陳菊求償3百萬並道歉今敗訴

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

偷腥掰人妻洗澡不關門色誘 辯性無能仍得賠10萬

金錢豹今天還在營業被查了！台中連2天查10大特種行業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。