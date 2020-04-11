影／高雄平交道車禍撞出火球 另一角度監錄影像再曝光

台鐵3198次區間車昨天在高雄市左營至楠梓路段，與在平交道上熄火的聯結貨車出車禍，除了昨天已傳出的監錄影像外，台鐵的平交道監錄影像也在臉書「台鐵家族」專頁曝光。當時區間車撞上貨車後車斗，瞬間塵煙四散，甚至撞擊後還冒出一團火球，畫面警悚。

昨天下午1點15分，聯結貨車吳姓司機開車經過高雄市楠梓區屏山巷平交道，車頭已進入平交道，平交道的警鈴馬上響起，他開車緩速穿過平交道，裝載水泥熟料的後車斗還沒離開平交道，貨車突然熄火，幾秒鐘後，區間車便撞上後車斗，貨車車頭與車斗分離，車斗再騰空翻撞區間車第七節車廂，瞬間塵煙冒散，還撞出一團火球，場面驚人。

據了解，可能列車撞擊時，液壓油噴出遇到火花才瞬間燃起這團火球。網友見畫面，直留言「好可怕」。

這平交道在10年前也險些發生自強號撞拖板車車禍。2010年1月12日上午，1輛拖板車載運工程基樁重機械，同樣進入平交道後，因負荷重，底盤卡住平交道路面，動彈不得，後來司機趕緊按平交道「緊急事故按鈕」，還在平交道上揮舞雙手，警示自強號停車，自強號及時在拖板車前停下，僅輕微碰撞拖板車，車上旅客有驚無險。

網友發覺這處平交道10年2場驚險事故，索性留言，「這個平交道如果沒辦法改善應該要封掉」，但有人馬上回答，「裡面的工廠會抗議」。