事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

台鐵區間車昨天通過屏山巷平交道時，與疑中途熄火的聯結大貨車發生事故，區間車頭嚴重凹陷損毀，台鐵粗估擬向肇事吳姓司機及其所屬車行求償3.2億元。該聯結車行聽聞鉅額賠償消息，無奈地說，「這下子車全被扣押、不能跑，要破產了」。

肇事吳姓司機昨深夜訊畢遭檢察官依涉公共危險罪嫌，命3萬元交保，但還未與車行聯繫。車行內部人員得知台鐵求償消息後，大嘆「怎麼賠」，現在車行內40幾台聯結車全被假扣押，根本沒辦法跑車、營運，司機生計都泡湯，官司少說也得打1、2年，「只能等官司結果出來再看怎麼辦」，但也坦言，3.2億元這麼大筆賠償費，如果真要全賠，「就宣告破產了」。

據車行透露，肇事的吳姓司機長年跑碼頭運輸，相關經驗少說也有20年，近幾個月才到這間車行上工。工作表現都很正常，只要是上工日，幾乎早上6點就報到、準備發動出車，完全沒想過會發生這種事故意外。

吳姓聯結車司機事發後曾說，他當時穿越平交道，準備載水泥熟料駛進東南水泥廠區，車頭進入鐵軌時，還沒聽到警示鈴聲，沒想到車身才過三分之二，就突然聽到「噹噹」聲音，這時車子卻莫名熄火，後車斗卡在鐵軌上動彈不得。他說，雖曾試圖再發動引擎，但完全沒用，下車還來不及按平交道旁邊的緊急警告鈴，就聽到「碰」的一聲撞擊。

車行調度人員也相當疑惑，表示，出事的聯結車在昨天出車前，都未曾有半途熄火紀錄；未來出庭時，將提供衛星行車紀錄等資料，供法官釐清肇事責任。

檢察官已請警方扣押肇事聯結車，再鑑定是機件故障或人為駕駛疏失。台鐵估算電力設備、號誌設備、車輛及軌道、搶修人力與機具費用等損失，恐超過3.2億元，都將向肇事車行、肇事司機求償，已向高雄區監理所聲請，暫不核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀。