快訊

清明連假曾訪觀光景點 有症狀791人全陰性

疫情曙光！國內9人使用瑞德西韋 有重症患者脫險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
昨天屏山巷平交道事故嚴重，台鐵擬求償3.2億元，聯結車行聽到消息後，大嘆「全賠就破產」。圖／報系資料照
昨天屏山巷平交道事故嚴重，台鐵擬求償3.2億元，聯結車行聽到消息後，大嘆「全賠就破產」。圖／報系資料照

台鐵區間車昨天通過屏山巷平交道時，與疑中途熄火的聯結大貨車發生事故，區間車頭嚴重凹陷損毀，台鐵粗估擬向肇事吳姓司機及其所屬車行求償3.2億元。該聯結車行聽聞鉅額賠償消息，無奈地說，「這下子車全被扣押、不能跑，要破產了」。

肇事吳姓司機昨深夜訊畢遭檢察官依涉公共危險罪嫌，命3萬元交保，但還未與車行聯繫。車行內部人員得知台鐵求償消息後，大嘆「怎麼賠」，現在車行內40幾台聯結車全被假扣押，根本沒辦法跑車、營運，司機生計都泡湯，官司少說也得打1、2年，「只能等官司結果出來再看怎麼辦」，但也坦言，3.2億元這麼大筆賠償費，如果真要全賠，「就宣告破產了」。

據車行透露，肇事的吳姓司機長年跑碼頭運輸，相關經驗少說也有20年，近幾個月才到這間車行上工。工作表現都很正常，只要是上工日，幾乎早上6點就報到、準備發動出車，完全沒想過會發生這種事故意外。

吳姓聯結車司機事發後曾說，他當時穿越平交道，準備載水泥熟料駛進東南水泥廠區，車頭進入鐵軌時，還沒聽到警示鈴聲，沒想到車身才過三分之二，就突然聽到「噹噹」聲音，這時車子卻莫名熄火，後車斗卡在鐵軌上動彈不得。他說，雖曾試圖再發動引擎，但完全沒用，下車還來不及按平交道旁邊的緊急警告鈴，就聽到「碰」的一聲撞擊。

車行調度人員也相當疑惑，表示，出事的聯結車在昨天出車前，都未曾有半途熄火紀錄；未來出庭時，將提供衛星行車紀錄等資料，供法官釐清肇事責任。

檢察官已請警方扣押肇事聯結車，再鑑定是機件故障或人為駕駛疏失。台鐵估算電力設備、號誌設備、車輛及軌道、搶修人力與機具費用等損失，恐超過3.2億元，都將向肇事車行、肇事司機求償，已向高雄區監理所聲請，暫不核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀。

台鐵 事故 破產

延伸閱讀

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

火車聯結車事故釀4傷台鐵求償3.2億 肇事司機3萬交保

火車聯結車重大事故 工會盼加速設平交道偵測

台鐵昨高雄事故損失3.2億元將求償 上午全線恢復通車

相關新聞

事故害台鐵大損失...擬求償3.2億 車行憂：全賠會破產

台鐵區間車昨天通過屏山巷平交道時，與疑中途熄火的聯結大貨車發生事故，區間車頭嚴重凹陷損毀，台鐵粗估擬向肇事吳姓司機及其所...

疑似拍台鐵集集線花旗木盛開美景 5歲童與小火車擦撞

台鐵集集線二水站附近花旗木盛開，很有櫻花綻放掩映阿里山小火車的唯美，吸引許多民眾前往觀賞，今天下午一名5歲男童跟父母賞花...

高雄舊鐵橋附近發現男浮屍 左腳小拇指有缺陷

高雄市大樹舊鐵橋附近，今天下午1點23分左右發現一具男性浮屍，年齡約40歲左右，身分待查，警方暫時排除他殺，事故原因待進...

影／高雄平交道車禍撞出火球 另一角度監錄影像再曝光

台鐵3198次區間車昨天在高雄市左營至楠梓路段，與在平交道上熄火的聯結貨車出車禍，除了昨天已傳出的監錄影像外，台鐵的平交...

10餘年賺上百萬 新北惡劣捕鴿勒贖集團栽在和平鴿手上

台北市警方日前接獲舉報，稱新北市山區有不法集團利用地利之便，架設捕鴿網盜捕賽鴿，以此要求飼主交付贖金，卻不返還賽鴿，分批...

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

台鐵區間車昨天與在平交道上熄火的聯結大貨車車禍，貨車司機吳姓男子面臨鉅額求償，束手無策，有「老司機」點出道路設計疑有問題...

托育人員不當照顧受罰 另名家長爆：女兒也曾肩膀瘀青

台南市永康區一間托嬰中心的托育人員被爆不當照顧，造成男嬰頭腳多處瘀青，有家長今天爆料該員過去在其他家幼兒園任職時，女兒也...

夾娃娃出怪招 狂投1塊錢騙機台達保夾抓到10倍價耳機

俗稱夾娃娃機的選物販賣機盛行，卻陸續衍生各類竊盜、詐欺案件，桃園1名何姓男子為了達到機台1990元的保夾金額，竟拿1元銅...

影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

新北市新莊區前日出現一名男子因為想插隊買口罩遭到藥師拒絕，竟然當著排隊人潮，對著藥局內的2名藥師不斷咆哮，更直指買不到口...

台人在餐廳口頭禪連發 被黑人誤會歧視差點挨揍

WHO秘書長譚德塞日前批評台灣對他進行種族歧視的人身攻擊，相關議題也在網路上熱議。一名網友日前在餐廳，因自己的口頭禪被黑人嚴重誤會，差點挨揍，他把這則趣事po上論壇跟網友分享。 世界衛生組織

「沒人唱不關也得關」 金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業

新北市金山地區沒有酒店、舞廳，但有不少卡拉OK店，金山警分局到卡拉OK、小吃店臨檢，但員警發現，很多店家客人冷冷清清，有...

狂奔追不上計程車掉筆電 暖警追回讓高中生也想當警察

新北市一名高三學生日前搭計程車從基隆到金山，不慎將筆電遺落在車上，他發現後拔腿追趕所搭乘之計程車，甚至途中還有熱心店家幫...

熱門新聞

火車聯結車事故區間車頭全爛 台鐵向肇事者求償3.2億

新北21歲男持刀闖汐止火鍋店 遭警壓制5分鐘竟當場猝死

謝寒冰指欺騙氣爆災民 陳菊求償3百萬並道歉今敗訴

高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然

偷腥掰人妻洗澡不關門色誘 辯性無能仍得賠10萬

金錢豹今天還在營業被查了！台中連2天查10大特種行業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。