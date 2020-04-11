10餘年賺上百萬 新北惡劣捕鴿勒贖集團栽在和平鴿手上

台北市警方日前接獲舉報，稱新北市山區有不法集團利用地利之便，架設捕鴿網盜捕賽鴿，以此要求飼主交付贖金，卻不返還賽鴿，分批變賣給其他買家牟利；警方經數月蒐證，近期見時機成熟展開搜索，當場在新北市金山區查獲張姓主嫌等5人，詢後依違反組織犯罪防制條例、竊盜、詐欺、洗錢防制法的罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，50歲的張姓主嫌夥同4名小弟，利用訓練賽鴿會經過山區的地利之便，在新北市金山區山上架設尼龍捕鴿網，大量盜捕經過的鴿子，事後以捕來的鴿子勒索飼主，等到成員到銀行順利提取贖金，卻又不返還賽鴿，反而分批賣給不知情的買家，進而2次牟利，如此惡劣行徑，讓被害飼主氣得牙癢。

據了解，該捕鴿集團在金山區流竄10多年，分工計畫精細外，張嫌待人還極為謹慎嚴苛，只要手下成員行動未獲成果，就不給付薪資；且自知從事不法，易被警方盯上，故每隻賽鴿的贖金也水漲船高，從最初2000餘元暴漲至1萬到3萬元不等，多年下來不法所得達上百萬元。

台北市刑警大隊經數月蒐證，3月底見時機成熟，配合新北市金山分局警方於金山區多處藏匿點同步搜索，順利查獲張嫌及手下共5人，並查扣賽鴿40餘隻、尼龍捕網、提款卡、存款簿、勒贖帳冊及手機等贓證物，詢後將5人依竊盜等罪嫌送辦外，將持續追查其餘共犯，並清查其他被害人。

北市刑大大隊長陳明君呼籲，曾遭擄鴿集團恐嚇取財的民眾儘速出面指認，警方將依法究辦，若發現山區有架設捕鴿網的情況，應向警方報案，共同維護社會治安。