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高雄平交道車禍 聯結車司機面臨3.2億求償一臉茫然
台鐵區間車昨天與在平交道上熄火的聯結大貨車車禍，貨車司機吳姓男子面臨鉅額求償，束手無策，有「老司機」點出道路設計疑有問題，指出平交道2邊都是小道90度直角轉彎，呈現「Ｚ」字型道路，大車得緩速穿過平交道，不容易轉彎，甚至平交道緩衝區也不夠讓大車轉彎，認為不該全歸咎司機。
出車禍的聯結貨車吳姓司機在警方偵詢後，員警曾告訴他，這事情很嚴重，他可能要面臨台鐵鉅額求償。員警說，當時他一臉茫然、眼神呆滯，不知道如何是好，僅選擇沈默，只在1通電話中，告訴妻子，「出事情了」。
據了解，吳姓司機家庭並不寬裕，是否靠行營業，或是受貨運行雇用載貨，他在面臨台鐵可能求償，也未肯定答覆。警方還將傳喚車籍所屬的貨運行，深入調查。
車禍發生後，有老司機談到道路設計有問題，認為發生事故的屏山巷平交道，不僅路不寬，2端都是90度轉彎，剛進入平交道的第一個轉彎是90度轉彎，過了平交道如果不是直駛進入東南水泥廠，而是要左轉走屏山巷，又是個90度轉彎，因為聯結貨車車頭加車尾，長度就將近15公尺，轉彎速度很慢，要再一個轉彎，一開不好就可能熄火，不能全怪貨車司機。
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