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白河警方聯合稽查 強力取締改裝守護山區

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
轄區山區道路傳改裝車輛將常呼嘯擾民，白河警方展開強力取締。圖／警方提供
轄區山區道路傳改裝車輛將常呼嘯擾民，白河警方展開強力取締。圖／警方提供

台南市道174線東山山區日來傳改裝車輛經常呼嘯而過，山區居民抱怨連連，白河警分局今天辦理聯合稽查取締，共告發12件，強調將不定期執勤，遏止歪風。

台南市道174線及175線是許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山路段，假日常出現車隊不歇，部分改裝車輛引擎聲擾民，白河警分局今在市道174線橫路東山休息站，與市警局交通大隊、環保局及新營監理站，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。

警方共計開罰非法改裝車輛3件、無照駕駛2件及越級駕駛1件，噪音超標6件，總共開罰12件，其中9件要召回檢驗。

警方表示，為保障山區用路人行車安全，將持續規劃巡邏及路檢勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時與環保局、監理站等單位，共同執行聯合稽查勤務，也呼籲車主勿任意改裝車輛，共同維護用路人安全。

白河 監理站

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