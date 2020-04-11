白河警方聯合稽查 強力取締改裝守護山區

WHO秘書長譚德塞日前批評台灣對他進行種族歧視的人身攻擊，相關議題也在網路上熱議。一名網友日前在餐廳，因自己的口頭禪被黑人嚴重誤會，差點挨揍，他把這則趣事po上論壇跟網友分享。 世界衛生組織

2020-04-11 11:58