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托育人員不當照顧受罰 另名家長爆：女兒也曾肩膀瘀青

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南有家長指稱女兒在就讀幼兒園時，被老師不當管教，造成肩膀多處瘀傷，並指該老師後來換工作場所，也就是近日傳出在托育中心不當管教的托育人員。記者鄭維真／翻攝
台南有家長指稱女兒在就讀幼兒園時，被老師不當管教，造成肩膀多處瘀傷，並指該老師後來換工作場所，也就是近日傳出在托育中心不當管教的托育人員。記者鄭維真／翻攝

台南市永康區一間托嬰中心的托育人員被爆不當照顧，造成男嬰頭腳多處瘀青，有家長今天爆料該員過去在其他家幼兒園任職時，女兒也曾被她不當管教，導致肩膀多處瘀傷，還曾逼另名女童一口氣喝完整壺水，質疑該員怎麼還會留在幼保界。對此，台南市社會局表示，正在查證該托育人員過往在幼兒園任職時有沒有被通報的紀錄。

該名托育人員照顧11個月大的男嬰，造成男嬰的頭腳有多處瘀青，家長7日發現後通報社會局，經查違法情節屬實，依兒少法裁罰該員6萬元。

另有家長看見新聞後，驚訝該托育人員竟然還在幼保界工作，他說，該員之前曾在幼兒園擔任幼教老師，結果涉及不當管教，導致女兒的肩膀有多處瘀傷，因該員事後頻道歉，雙方私下和解，沒想到後來該員換了工作場所，又傳出類似事件。

另外一名家長說，這名托育人員之前先在幼兒園工作，後來換到托嬰中心擔任托育人員，該托嬰中心之後換人經營，她則繼續留下工作。

台南市議員林燕祝指出，目前這家托嬰中心的前身是一所幼兒園及托嬰中心，當時那所幼兒園即爆出多起虐童事件，現在的托嬰中心雖然換了新名字，但根本是換湯不換藥。林燕祝認為，台南市稱要打造零虐童的城市，但兒虐事件卻頻傳，除了聯合稽查要落實，社會局、教育局、消防局、工務局等都要不定期突擊檢查，尤其針對過去曾被民眾檢舉的更要特別關心，通報機制更不能疏忽。

社會局回應，針對該名托育人員在托嬰中心任期內，經查未發現有累犯紀錄，目前正在查證她過往在幼兒園任職時有沒有被通報的紀錄。

社會局表示，托嬰中心訂有稽查制度，新立案的托嬰中心每3個月會稽查1次，立案滿1年的托嬰中心每半年稽查1次，平時則不定期抽查，以確保托嬰中心的環境安全及照顧服務品質。

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