夾娃娃出怪招 狂投1塊錢騙機台達保夾抓到10倍價耳機

俗稱夾娃娃機的選物販賣機盛行，卻陸續衍生各類竊盜、詐欺案件，桃園1名何姓男子為了達到機台1990元的保夾金額，竟拿1元銅板充當10元銅板，連續投了199枚1元讓機台誤判達到保夾，抓到1個價值1990元的藍芽耳機，檢方以何涉犯詐欺罪嫌，考量雙方和解、賠償損失，職權不起訴。

檢警調查，何男（27歲）去年11月26日中午12點多在蘆竹一處夾娃娃機店，把1元硬幣佯做10元硬幣，持續投入了199枚1元硬幣，結果讓機台誤以為已經達到設定保夾的1990元，成功以十分之一價錢，抓到1個價值1990元的藍芽耳機。

何得手後隨即逃逸，直到張姓台主調閱監視器畫面，才發現對方用這種手法，報警提告詐欺罪嫌；檢方訊時，何坦承不諱，表示有用1元硬幣充當10元硬幣，藉此讓夾娃娃機判斷失真，最後成功夾到藍牙耳機。

檢方認為，何所犯刑法339條之1第1項，非法由收費設備取得他人之物罪，但考量何偵查中自白坦承，事後也和張和解、賠償損失，張也同意職權不起訴，檢方偵結予以何職權不起訴。