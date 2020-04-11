影／新莊男想插隊買口罩遭拒 竟對著藥師咆哮大鬧藥局

新北市新莊區前日出現一名男子因為想插隊買口罩遭到藥師拒絕，竟然當著排隊人潮，對著藥局內的2名藥師不斷咆哮，更直指買不到口罩都是藥師的錯，雖然藥師願意提供1個免費的口罩安撫男子情緒，沒想到男子毫不領情，堅持要買到9片口罩，還威脅報警處理，沒想到卻落得自己遭到送辦。

大鬧藥局的黎姓男子（55歲），在9日開放民眾一次可買14天9片口罩當日前往新莊區自立街上的新康藥局購買口罩，但因為他沒有排隊領號碼牌，就想直接插隊掏出15元購買口罩，而遭到當時藥局內的2名藥師拒絕，沒想到卻讓黎男大發雷霆。

其中王姓女藥師（35歲）向黎男解釋，現在已經沒有販售15元的口罩，而是45元9片，而且他沒排隊，這樣對其他民眾不公平，黎男卻對著藥師罵「那是你的事、是你給我造成的錯誤」。

黎男認為他買不到口罩都是藥師的錯，即便藥師不斷解釋買口罩需要領號碼牌排隊，黎男仍堅持要藥師負責生出口罩，藥師見黎男大鬧藥局已經影響其他民眾，主動提出願意提供1片免費口罩給他，沒想到黎男不僅不領情，還狂吼「我要用買的！」。

沒想到黎男見藥師堅持不讓他插隊買口罩，竟當眾威脅藥師「你要這樣是不是！要這樣的話我馬上報警！」，最後藥師為維持藥局秩序，只好隱忍男子的胡鬧，將自己個人的9片口罩送給黎男才平息他情緒。