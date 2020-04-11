台人在餐廳口頭禪連發 被黑人誤會歧視差點挨揍

WHO秘書長譚德塞日前批評台灣對他進行種族歧視的人身攻擊，相關議題也在網路上熱議。一名網友日前在餐廳，因自己的口頭禪被黑人嚴重誤會，差點挨揍，他把這則趣事po上論壇跟網友分享。

世界衛生組織秘書長譚德塞八日在日內瓦總部的記者會，提到他在抗疫期間遭受「種族主義字眼辱罵」，還特別點名台灣的網路對他謾罵已持續數月，引起國內、國際間許多不滿聲音。

一名網友在Dcard發文，他日前中午和朋友到外面店內用餐，旁邊有一個黑人在等外帶，突然走過來用英文很激動地質問他們在說什麼，原po和朋友一頭霧水，對方看他們不知發生什麼事，就走掉到一旁繼續等餐。由於該名黑人體格相當壯碩高大，身高約185公分，讓原po等人相當害怕。

原po和朋友馬上開始討論到底是講了什麼惹到黑人，後來發現自己是罪魁禍首，他表示最近的口頭禪是「還滿那個的」，不管朋友講什麼，他都會以這句話回應；推測可能是「那個」的發音有點像「nigger」(對黑人的貶抑稱呼，被視為是嚴重種族歧視的用語），讓對方誤會才爆氣。

他直呼現在在外面講話真的要非常注意，其他網友表示：「我老公剛到台灣學中文，聽到別人講那個也是嚇傻」、「外國人對這個好像都很敏感」、「N word要是被黑人聽到真的會被揍，非常不尊重」、「到底是你英文爛還是那個黑人中文爛？」。