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婦忘停車位置竟稱遭竊　警用電眼還原真相找到車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市民巫姓婦人發現車子不見了，並查證車子並未被拖吊，即向警方報案汽車失竊，台中市警三分局員警調閱、過濾監視器畫面找到她的車。圖／台中市警三分局提供
台中市民巫姓婦人發現車子不見了，並查證車子並未被拖吊，即向警方報案汽車失竊，台中市警三分局員警調閱、過濾監視器畫面找到她的車。圖／台中市警三分局提供

台中市民巫姓婦人日前發現車子不見了，並查證車子並未被拖吊，即向警方報案汽車失竊，台中市警三分局員警調閱、過濾監視器畫面，發現巫婦並未如以往停在大公街上，而是行駛前往停在信義街的停車格，她不好意思向警道歉說「我記錯了」。

巫姓婦人4月5日晚間要開車時，發現車子不翼而飛，附近繞遍都找不到，翌日確定未被拖吊後，立刻向警方報案汽車失竊，並堅稱就在家附近，每次回來都停在大公街上，不可能記錯位置。

巫婦表示，她於4月5日開車回老家，於大公街上直行尋找停車位，後將汽車停放於東區台中國小外圍之大公街上，當天晚上要外出時發現車子不見，因停車當時下雨天色又暗，沒看清地上到底是停車格還是紅線，只記得有很多落葉，隔天打去拖吊場確認又沒拖吊紀錄，在附近繞了半個多小時都找不到，懷疑是汽車遭竊報案處理。

經警方到場了解，並同步調閱、過濾監視器畫面，發現巫女的車根本沒停在大公街上，而是右轉信義街往台中路方向行駛，便帶著巫女沿信義街一部一部車子尋找，遠遠地聽見巫女在後方大喊著「我看到我的車了！」上前查看果然就是巫女所指稱遭竊的車輛，此刻正安然的停在停車格內，讓巫女不好意思地急忙道歉，並十分感謝警方的協助。

台中市 東區

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