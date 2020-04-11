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「沒人唱不關也得關」 金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業。圖／警方提供
金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業。圖／警方提供

新北市金山地區沒有酒店、舞廳，但有不少卡拉OK店，金山警分局到卡拉OK、小吃臨檢，但員警發現，很多店家客人冷冷清清，有的甚至半個客人都沒有，業者嘆「沒半人敢來唱了，不關也得關」。警方勸暫時歇業，安全比較重要。

金山警分局昨晚辦理擴大臨檢勤務，大批員警前往轄區內的卡拉OK小吃店進行臨檢，警方指金山地區沒有酒店或舞廳，但相同性質、規模較小的卡拉OK小吃店仍有不少，因此警方前往柔性勸導，希望能共同為防疫努力暫停營業。

員警登門臨檢除了建議暫停營業，並對在場顧客進行身分核對，清查是否為居家檢疫對象，也要求仍在營業中的業者，主動提醒顧客戴口罩，並保持社交距離，避免造成防疫破口。

員警發現，很多店家客人冷冷清清，有的甚至半個客人都沒有，業者嘆「沒半人敢來唱了，不關也得關」。甚至有一名業者表示，不用勸了，現在根本人什麼人要來唱，他今天就想先休息一陣子再說。

金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業。圖／警方提供
金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業。圖／警方提供
金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業。圖／警方提供
金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業。圖／警方提供

臨檢 金山 小吃

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