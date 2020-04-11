狂奔追不上計程車掉筆電 暖警追回讓高中生也想當警察

新北市一名高三學生日前搭計程車從基隆到金山，不慎將筆電遺落在車上，他發現後拔腿追趕所搭乘之計程車，甚至途中還有熱心店家幫忙騎乘機車載他追趕，仍沒追上。因裡面有大學申請備審資料，他十分焦急向警方求助，暖心警察耐心調監視器幫忙找到車號，小黃司機也好心送回，才讓高中生露出笑容。

金山警分局說，住新北市金山陳姓高三男學生，日前傍晚6點多與同學一起搭乘計程車返家途中，將筆電遺忘在計程車上，由於筆電內儲存有許多重要資料，有他申言請大學的備審資料，因時間緊急，找不回來恐影響面試，讓他急得有如熱鍋上的螞蟻。

陳姓學生發現後，當下急速拔腿追趕所搭乘之計程車，甚至途中還有熱心店家幫忙騎乘機車載他追趕，但計程車可能沒有發現有人在追，急速就開走了，學生未能追上，便到金山派出所尋求幫忙。

金山所長鍾瀚瑋表示，警員江家佑接獲學生報案後，根據學生說的時間、地點及計程車特徵等，沿路調閱監視器，找到計程車車號後，順利聯絡上計程車司機，司機也很熱心，馬上將遺失的筆電送回。

陳姓學生再次看到筆電時，臉上焦急的表情，終於露出笑容。他說，對員警的辦案精神及效率，他要豎起大拇指稱讚，「警察超棒」，學生還表示，本來他對警察有一些負面的觀感，經過這次事件後，看到警察親切和藹及熱心為民服務的一面，讓他對警察印象改觀，將來如果有機會的話，也想來報考警察。

金山警分局長陳永昌表示，肯定警察幫助民眾，在能力範圍內解決民眾的困難，值得讚揚。