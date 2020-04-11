遇硬切車道他叭車反遭攔車搥凹鈑金 宜蘭警方查辦

宜蘭市區中山路段，昨天下午有行車糾紛，一名游姓男子開車行經，突遇另輛轎車未打方向燈，即從外側車道侵入內車道，游按鳴喇叭示警，卻造成對方不滿，開車追上，下車攔車理論，拍打車窗，用手搥游的轎車，導致鈑金凹陷，還涉嫌出言恐嚇。

游姓男子害怕，急到宜蘭警察分局新民派出所獲報，警方查辦，通知當事人到案說明。

宜蘭警分局指出，藉由超車擋道來逼人停車行為，可能構成刑法304條強制罪，另道路交通安全處罰條例第43條規定如任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道或非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

對於類似行車糾紛，警方也提醒，如遭他人惡意擋道攔車，應先將車輛靠邊、緊閉車窗並報警，切勿開窗或下車理論以免危險。