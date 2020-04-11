火車聯結車事故釀4傷台鐵求償3.2億 肇事司機3萬交保

高雄市楠梓區屏山巷平交道，昨天下午1時13分發生一起聯結車與區間車碰撞的事故。台鐵局說，財物損失共計約3.2億餘元，將向肇事公司及肇事者求償，是近10年求償金額新高。據了解，肇事吳姓司機經檢察官漏夜訊問，認定他涉犯公共危險罪嫌，昨深夜以3萬元交保。

台鐵局粗估，包括電力設備、號誌設備、車輛及軌道、搶修人力與機具費用等，恐怕損失超過3.2億，還沒加上旅客退票損失，都將向肇事公司、肇事司機求償。目前已向高雄區監理所聲請，暫不核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並向橋頭地檢署同步聲請民事假扣押狀。

經台鐵檢視，受損電聯車頭、駕駛室嚴重毀損，擬將受損車體運回台北機場富岡基地看能不能修好，現整組列車不能運作，也是營運站損失。

台鐵高雄運務段長陳文川表示，屏山巷平交道有個大S型彎道，依據現場平交道監視影像初判，聯結車通過鐵道區後，又稍微倒車，後斗車侵入台鐵軌道，才會被火車撞到；全案疑是公路聯結車不當侵入平交道所致。也因為有彎道，導致司機員視距較短，雖然速限105公里，但看到聯結車卡住狀況時，剎車距離不夠。

台鐵高雄運務段長陳文川說，平交道旁設有緊急按鈕，若當時聯結車司機能及時按鈕發布警示訊號給列車司機員，或許能更及時應變剎車。

目前整起事故已通報交通部及運安會啟動調查。肇事吳姓司機酒測後無酒精反應，遭鐵路警察局依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。經檢察官漏夜複訊，認定吳姓司機涉犯公共危險罪嫌，裁定3萬元交保，另請警方扣押肇事聯結車，再鑑定是機件故障或人為駕駛疏失。

經搶修，昨晚9點搶通，恢復單線雙向行車，西正線於今天上午7時53分完成搶修，恢復雙線通車。截至今天上午8點為止，影響約87列次、3424分及旅客16488人。