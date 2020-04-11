台南托育人員不當照顧 前東家的幼兒園曾爆多起兒虐

台南市永康區一間托育中心爆出有托育人員不當照顧，造成一名男嬰頭、腳出現多處瘀傷，今天又有家長質疑該員情緒管理有問題，要求女兒喝水造成嘔吐。據了解，該托嬰中心的前身是一所幼兒園及托嬰中心，過去幼兒園曾被數名家長爆料多起兒虐事件，而該名托育員是在托嬰中心上班，園所換人經營後再重聘留下來繼續任職，不過社會局調查她過去並無累犯紀錄。

社會局指出，男嬰是今年2月初送到該托育中心，家長4月7日發現孩子頭部、腳部有多處瘀傷，8日結束收托，隨即帶幼兒前往醫院進行診療並通報社會局，9日社會局稽查掌握違法情節屬實，依兒少法裁處6萬元，10日該員已離職。不過，園方澄清該員盡責細心，孩子是翻身不慎碰到嬰兒床。

今天又有家長指出，該名托育人員根本是累犯，曾在放學時要求她女兒一口氣喝光水壺的水，造成女兒嘔吐，質疑該員情緒管理有問題。

據悉，該托育中心的前身為一所幼兒園及托嬰中心，2年前幼兒園部分被多名家長接續爆料不當管教事件，當時還遭勒令停業，去年7月原本的業者轉手給目前的托育中心業者。

社會局副局長顏靚殷表示，社會局後續追查，發現該名托育人員過去在前身的托嬰中心任職，後來園所轉手後，她獲重聘任職；之前的園所是幼兒園曾出現不當照顧事件，托嬰中心並未發生兒虐，且社會局有仔細核對名單，該托育人員沒有累犯紀錄。後續會持續追蹤這間托育中心負責人是否有隱匿通報，若屬實將依法處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。