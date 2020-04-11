開車行經巷子小學生突衝出車主急煞車 網友：省下五億

陳姓網友受訪指出，昨天是發生在土城區廣福國小對面的巷子，上傳是希望提醒大人要多注意小孩用路安全；陳的貼文獲得3千多個讚、2百多則留言，網友紛紛表示還好你開很慢，你平常有做善事⋯不然又「應注意而未注意」、台灣的法律，如果真的撞到賠到自己也想死了....、真的會嚇死、這樣超危險啦！

還有網友直接幫陳計算撞上後的賠償「先幫家屬算好了，20-10=10出社會前還有10年，60-10=50出社會還有50年要奮鬥，50年x12個月x最低薪資23100=1386萬+可能晉升損失+總經理級退休金9487萬+沒娶到娘家很有錢人又漂亮的老婆的損失8000萬+預期喪葬費500萬+家屬撫卹888萬+家屬看精神科累計費用666萬+家屬未來傷心過度過世喪葬費用500萬+家庭20年開銷5000萬+律師費1000萬＝合計：5億」。