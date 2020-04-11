電子圍籬監控檢疫常出包 警方LINE視訊確認免浪費警力

新冠肺炎疫情升溫，居家檢疫、隔離對象人數不斷增加，警方採用電子圍籬系統監控，但因受到各地區電信訊號強弱影響，造成防疫電子圍籬錯誤警示訊息頻傳。基隆及新北警方透過LINE視訊功能，確認檢疫對象是否在家中或者趴趴走，避免浪費警力疲於奔命。

基隆市警局說，警局上月啟用警政署建置「電子圍籬」系統，監控管制居家檢疫、隔離對象。這套警政署建置GPS系統，可以設定範圍，只要輸入受檢疫者手機號碼，只要超出居家範圍，就會顯示軌跡地圖，並啟動傳送簡訊功能，通知警察系統還有當事人，告知已超出範圍「你已經違規了」，具有警示功能。警方可根據軌跡地圖循線抓人。

瑞芳警分局表示，由於部分檢疫民眾住家偏遠，一旦發出示警訊號，員警及相關人員疲於奔命檢視狀況，目前透過防疫公務帳號，以曾經出現誤傳警報的檢疫、隔離對象為主，若示警系統再次發報，員警會立即了解，並以居家電話或開啟視訊通話功能方式查驗身分、確認檢疫對象環境位置，若無法聯繫，或有特殊狀況，才由裝備齊全的員警及相關人員到達現場確認。

警方透過公務帳號個別視訊，此種處理方式可以第一時間確認民眾現在位置，保障處理員警之健康，降低到家訪查頻率，避免資源浪費並有效保障民眾隱私權。

金山警分局也指出，電子圍籬手機定位的方式來實施居家隔離及檢疫民眾之管制，但因居家檢疫人數遽增及各家手機通訊訊號不穩差異，經常出現手機定位飄移，導致警告簡訊不斷發送等技術性問題，造成分局疲於奔命，更引起當事人的困擾。