火車聯結車重大事故 工會盼加速設平交道偵測

高雄市楠梓區屏山巷平交道，昨天下午1時15分發生一起聯結車與區間車碰撞的事故，車頭全毀，造成含司機等四人受傷送醫，司機一度因受傷受困駕駛室。對此，全國火車駕駛產業工會表示遺憾與痛心，並希望台鐵加速設置平交道障礙物偵測新系統，以保障旅客與國人用路安全。

工會還原事故當時，依吳姓聯結車司機向警方供稱及還原事故現場錄影，疑為聯結車穿越平交道時進行大轉彎，突然拋錨熄火，車尾卡於鐵軌之間動彈不得，聯結車司機下車查看來不及按平交道的警示鈴，導致台鐵3198次區間車800型列車迎頭撞上，造成火車司機及三名乘客受傷送醫，列車車頭面目全非，三節車廂出軌。

工會說，探究原因，台鐵一直延用自1979年十大建設鐵路電氣化時期的老舊設備迄今，許多鐵路安全設備急需更換，原本台鐵局為提升平交道安全，台鐵耗資9億元採購平交道障礙物偵測新系統，採用雷達及熱感應偵測取代現行紅外線雷射光點對點掃描系統，新系統將陸續安裝在全台293處平交道，預計今年底前全數安裝完成。

工會說，經查本次事故平交道尚未安裝新系統平交道障礙物偵測系統，另不明原因導致舊系統未發揮效用，因此在此呼籲，請台鐵局加速設置平交道障礙物偵測新系統以保障旅客與國人用路安全。敦請台鐵局於新舊偵測系統更換真空期之際，且尚未增設新系統之平交道處，聘雇或派遣人員擔任看柵與瞭望人員，以補足舊系統死角與號誌之失靈，全面顧及行車軌道安全，為旅客及用路人安全做最後一道把關。

工會說，將要求一併檢討此事故所衍生台鐵軌道地面感應子(Balise)配置瑕疵，導致行車號誌誤動作，致使司機員列車過站不停或站名播報錯誤系統風險與故障，危及行車與旅客安全。