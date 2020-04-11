聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北21歲男持刀闖汐止火鍋店 遭警壓制5分鐘竟當場猝死
陳姓男子精神狀態不穩，持西瓜刀至新北市汐止區的火鍋店揮舞，在店外被員警壓制在地，5分鐘後沒有呼吸，經送醫不治，家屬質疑執法過當；警方說，壓制動作未違反規定，家屬也在現場，已報請檢察官相驗釐清死因。
警方調查，陳姓男子（21歲）住新北市汐止區新台五路，昨天上午11點半，他赤裸上身僅著內褲外出，持西瓜刀至住家附近的一間火鍋店揮舞，將刀丟棄在地，進入廚房拿打蛋器，走出店外跌倒在人行道的花圃。
家屬報案，新北市汐止警分局汐止派出所三名警員陸續抵達，發現陳唸唸有詞，不知所云，通報消防隊兩名救護員到場協助，經評估有自傷或傷人之虞，符合強制就醫要件。
由於陳激烈反抗，不讓救護員檢查傷勢，兩名警員分別伸手壓住陳的背、腿部，救護員則在陳的手腕綁束帶，準備送醫時，發現他沒有呼吸，施以CPR急救，送醫搶救宣告不治。
新北市汐止警分局表示，檢視現場監視器，員警壓制時未針對身體致命部位，也沒有採跪姿以膝蓋施壓，僅徒手控制行動，死因待檢方相驗查明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言