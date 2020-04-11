新北21歲男持刀闖汐止火鍋店 遭警壓制5分鐘竟當場猝死

陳姓男子精神狀態不穩，持西瓜刀至新北市汐止區的火鍋店揮舞，在店外被員警壓制在地，5分鐘後沒有呼吸，經送醫不治，家屬質疑執法過當；警方說，壓制動作未違反規定，家屬也在現場，已報請檢察官相驗釐清死因。

警方調查，陳姓男子（21歲）住新北市汐止區新台五路，昨天上午11點半，他赤裸上身僅著內褲外出，持西瓜刀至住家附近的一間火鍋店揮舞，將刀丟棄在地，進入廚房拿打蛋器，走出店外跌倒在人行道的花圃。

家屬報案，新北市汐止警分局汐止派出所三名警員陸續抵達，發現陳唸唸有詞，不知所云，通報消防隊兩名救護員到場協助，經評估有自傷或傷人之虞，符合強制就醫要件。

由於陳激烈反抗，不讓救護員檢查傷勢，兩名警員分別伸手壓住陳的背、腿部，救護員則在陳的手腕綁束帶，準備送醫時，發現他沒有呼吸，施以CPR急救，送醫搶救宣告不治。