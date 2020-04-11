火車聯結車事故影響1.6萬人 台鐵向肇事者求償3.2億

高雄市楠梓區屏山巷平交道，昨天下午1時15分發生一起聯結車與區間車碰撞的事故，截至今天上午8時，影響約87列次、3424分及旅客16488人。台鐵局說，財物損失共計約3.2億餘元，將向肇事公司及肇事者依法求償。

台鐵局說，經工、電單位全力搶修，東正線於昨天晚間9時搶通，恢復單線雙向行車，西正線於今天上午7時53分完成搶修，恢復雙線通車，目前事故路段暫以30公里慢行通過。

台鐵局說，共司機員及三名旅客受傷，司機員仍在高雄榮民總醫院治療中，台鐵局慰問及家屬持續照顧；其餘三名旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養，受傷旅客每人已先發放5000元慰問金。

台鐵局說，該事故已通報交通部及運安會啟動調查，運安會昨天下午5時派員至現場進行事故調查，另交通部鐵道局也派員至台鐵行控中心進行調查。

台鐵局說，依據現場平交道監視影像初步研判，本事故疑應係公路聯結車不當侵入路線（平交道）所肇致，目前鐵路警察局高雄分局並已將聯結車司機員依違反公共危險罪移送偵辦。同時於昨天已向高雄區監理所聲請暫不予核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀，將於今天至橋頭地方法院遞狀。

台鐵局說，財物損失初步概估行車設備部分，含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等，加上搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元，俟鐵警局完成偵辦確認肇事原因後，向肇事公司及肇事者依法求償。