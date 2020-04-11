網友邀約綠島潛水探險 妙齡女才剛認識酒後就慘遭狼侵

新北市廖姓男子去年10月與網友共3男3女相約到綠島旅遊潛水探險，廖男與被害女網友雖是初識，卻驚為天人，有意追求，竟趁女網友酒醉伸狼爪性侵得逞，新北地檢署日前依乘機性交罪起訴廖男。

起訴指出，廖姓男子去年9月透過謝姓女性友人介紹認識何姓女網友，在謝女提議下，去年10月共3男3女相約一同前往綠島進行潛水探險旅遊，6人並下榻在民宿旅館一間大通鋪房間。

被害女網友當天晚餐因混酒喝了啤酒和威士忌，當場不勝酒力醉倒，由眾人扶回房間睡覺，廖男竟趁扶女網友到廁所嘔吐之際，趁機上下其手，女網友雖意識迷迷糊糊，仍不斷出手推開廖男，但廖男不死心，仍乘機指侵得逞。

女網友不甘心受辱，隔天向台東警方報案，廖男到案後辯稱，因扶著女網友到廁所嘔吐時，不小心隔著衣服碰觸到手部及胸部，否認指侵也不接受測謊。

由於警方採證被害女網友內褲褲底內層檢體，送刑事局鑑定，檢驗出男性DNA檢體型別與廖男相符，新北地檢署認定廖男犯行明確，日前依乘機性交罪起訴廖男。