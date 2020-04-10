台鐵搶修高雄鐵道 晚間9點東正線單線雙向行車

台鐵3198次區間車今天下午1點多在新左營站到楠梓站間的平交道發生事故，撞上侵入軌道區的聯結車，致雙向無法通行。台鐵表示，經過搶修，晚間9點東正線搶通，恢復東正線單線雙向行車。

台灣鐵路管理局晚間9點表示，新左營到楠梓間的平交道事故，經工、電單位搶修，已在今晚9點東正線搶修完畢，恢復單線雙向行車，西正線預定明天首班車前完成搶修，以恢復雙線通車為努力目標。

高雄到岡山站間辦理公路客運接駁，共開行36輛次，接駁旅客約1340人。闖入鐵路平交道的拖板車司機先前已由鐵路警察局高雄分局偵查隊依違反刑法公共危險罪帶回偵訊。

司機員1名及旅客3名，除司機員仍於高雄榮民總醫院治療中，其餘3名旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養。台鐵表示，本次事故截至21時止，影響約61列次及旅客12610 人，造成旅客時間延誤，台鐵局深表歉意。