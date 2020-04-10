騎士撞上汽車又砸在後車上 目擊者：七孔流血順坡流下

新北市新莊區壽山路晚間6時許，發生一起嚴重車禍事故，女騎士行經壽山路撞上對向汽車，竟騰空飛起砸在後方汽車上，隨即滾落地面，目擊民眾稱車禍十分突然，女騎士傷勢嚴重，頭部有嚴重外傷，口鼻耳不斷流出鮮血，地上血跡長達10公尺，警方已到場交管，將進一步釐清事故原因。

據查證，遭撞的女騎士李姓女子（31歲），晚間6時許，騎乘機車行經新北市新莊區往來桃園市龜山區的壽山路路段時，意外與對向來車發生碰撞，因撞擊力道強烈，女子還飛越第一輛車砸向後方另一輛車，造成她全身嚴重外傷。

目擊民眾稱，傷者倒在地上完全沒有動靜，「七孔流血、地上血跡順著坡道流下，大概有10公尺」，救護人員抵達時女子已經失去呼吸心跳，目前已緊急送往林口長庚醫院急救。因事故路段狹窄，新莊警方已封鎖壽山路進行事故排除，車禍發生原因則還有待釐清。