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疫情發燒外帶違停併排增加 台南交大四格漫畫出新招

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市交通警察大隊別出心裁祭出四格漫畫，提醒民眾外出購餐駕車，切勿貪圖一時方便違停，害人又害己。記者邵心杰／翻攝
台南市交通警察大隊別出心裁祭出四格漫畫，提醒民眾外出購餐駕車，切勿貪圖一時方便違停，害人又害己。記者邵心杰／翻攝

近期因新冠肺炎疫情，許多民眾用餐習慣改為外帶，但為圖一己之便，違停或併排停車增加，台南市交通警察大隊分析重要違停釀禍路段，已加強執法，還祭出四格漫畫，提醒民眾外出購餐駕車，切勿貪圖一時方便，害人又害己。

警方調查，清明連假在安平區發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成情侶1死1傷，天人永隔的悲劇，現場有轎車在紅線占用機慢車優先車道違停，也是肇事因素之一，車主也被移送究責。

交通大隊統計，今年1月至3月，因駕駛人違規停車，造成車禍傷亡183件、236人受傷。這些違停釀禍地點分別是永康區中華、中山南(北)、中正北、大灣路一帶；安南區海佃路及安富街一帶及安中、安明、長和路；東區中華東、長榮路；中西區臨安、民生、府前路及開山路段；原市區大同、西門、金華路、國華街商圈等五大地點，多數仍集中在車流量大且商家林立的地區。

交大指出，今年1至3月舉發汽機車違停共4萬9640件，執法警力動員巡邏，配合交通局會勘路邊停車格、禁止停車(臨停)標線的妥適性。

交大大隊長翁誌宏指出，不論市區、郊區大街小巷，在道路停車或臨停時，務必遵守相關標線、標誌及交通規則，不違規，寧可多走幾步路，免得愛車被拖吊或吃上紅單；如因違停導致交通事故，可能還要跑法院擔負刑責及鉅額賠償，害人又害己。

違停 事故 交大 新冠肺炎 警察

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