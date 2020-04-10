高雄火車聯結車事故已影響逾5千人 東正線晚上9時通車

第3198次區間車今天下午1時15分於新左營=楠梓間發生平交道事故，公路聯結車侵入路線造成一名司機員及三名旅客受傷。台鐵局說，該事故截至下午5時，影響約34列次及旅客5090 人，造成旅客時間延誤，深致歉意。

台鐵局說傷者已分別送往高雄榮民總醫院及健仁醫院；其中送往高雄榮民總醫院之司機員及一名旅客仍治療中；送往健仁醫院兩名旅客經診治後已於下午3時離開醫院回家休養。

台鐵局說，事發後高雄=岡山間停駛，採公路客運接駁；區間列車南下在橋頭折返，北上在新左營折返，旅客由高雄捷運接駁。高雄=台南辦理公路客運接駁，高雄站第一班接駁車下午2時39分開出，至5時止共開行19輛次，接駁旅客約600人。現場刻正搶修中，預估晚間9時東正線通車。