台鐵為高雄事故向旅客道歉 預計晚間8點單向通車　

台鐵3198次區間車在高雄新左營站和楠梓站之間的屏山巷平交道發生事故，造成司機員及3名旅客受傷送醫。台鐵成立一級應變小組緊急處理，接駁3198次列車上約100名旅客轉乘捷運，現場加緊搶修，預估晚間8點單線通車。台鐵對旅客行程受延誤表達歉意，同時成立專責單位調查原因，並通報交通部與運安會。

台鐵表示，3198次區間車於今天下午1點15分左右從新左營站開往北，行經屏山巷平交道（K393+780），撞上一輛侵入平交道的聯結車，鐵路警察局正在調查事故詳情。台鐵下午1點15分成立局本部一級應變小組。

台鐵表示，3198次區間車撞及聯結車，列車前端第6、7、8車車廂第1、2軸出軌，司機員及3名旅客受傷已送醫。

事故造成雙線不通，高雄和岡山之間的對號列車停駛，採公路客運接駁方式；南下區間車行駛到橋頭折返，北上區間車行駛到新左營折返，區間車旅客以高雄捷運接駁。3198次旅客由楠梓站安排公路車輛接駁至楠梓站轉乘捷運，下午2點5分左右完成接駁。