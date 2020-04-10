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影／畫面曝光！「噹噹」聲後 聯結車被電聯車撞翻
高雄市楠梓區屏山巷平交道，鄰近東南水泥廠區段，今天中午1點15分發生一起聯結車與區間電車碰撞事故。當時行車畫面在社群曝光，可以看到聯結車通過鐵軌後，遮斷器放下，但聯結車卻在軌道區不動，站務人員察覺後出來協助，但火車霎時硬生生撞上聯結車。事故造成雙線全斷，台鐵粗估，最快傍晚才能恢復通車，事故原因正在調查中。
59歲吳姓聯結車司機表示， 當時他正開車打算駛進東南水泥廠區，「正好聽到噹噹聲」，沒想到車頭過了鐵軌卻突然熄火，後車斗還停在平交道上，他曾試著在再啟動，可是啟動不了，他趕緊下車 ，還來不及按平交道旁邊的緊急警告鈴 ，就聽到碰一聲，火車便撞上來 ，他即時下車閃避，沒有受傷。
台鐵高雄運務副段長吳良軍說，這列區間車從屏東潮州發車到嘉義站，車禍前3分鐘才從高雄新左營站離站，出車禍後，車頭受損，並擦撞另一條車軌，雙線才須暫時封閉。具體事故原因有待調查釐清。
鐵路警察局高雄分局表示，聯結車在鐵路平交道臨時停車或停車，造成車禍，將依公共危險罪嫌查辦聯結車司機，並依道路交通管理處罰條例，開罰1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕照。
吳良軍表示，目前得知有3車出軌，初步擬先將未車體出軌拖出，再將脫軌部分吊掛排除，可能得耗時4小時，另還要等運安會人員會勘後才能恢復通車。
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