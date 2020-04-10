聯結車、電聯車相撞 台鐵司機驚嚇過度無法清楚表達

高雄市楠梓區屏山巷平交道，下午1時15分發生聯結車與3198次電聯車碰撞事故，4名傷者分送高雄榮總與建仁醫院。高雄榮總急診部主任黃豐締表示，這名男性傷患（電聯車司機）四肢和臉部都有撕裂傷，有的傷口比較深，這種大能量的撞擊還要再評估，因為受到滿大的驚嚇，對現場狀況無法清楚表達。

這起聯結車與3198次電聯車碰撞事故，兩名傷者送高雄榮總，兩名輕傷傷者送建仁醫院。

高雄榮總急診部主任黃豐締表示，下午收到兩名119送來的病患，其中一名是20多歲的女性以及約40歲的男性。兩人目前意識都清楚，女性身上有多處擦傷，人有受到驚嚇；男性四肢和臉部都有撕裂傷，有的傷口比較深，生命徵象穩定，但還在評估中。