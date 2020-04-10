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聯結車、電聯車相撞 台鐵司機驚嚇過度無法清楚表達

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市楠梓區屏山巷平交道，下午1時15分發生聯結車與3198次電聯車碰撞事故，造成4人受傷，電聯車頭嚴重受損。記者劉學聖攝影／攝影
高雄市楠梓區屏山巷平交道，下午1時15分發生聯結車與3198次電聯車碰撞事故，造成4人受傷，電聯車頭嚴重受損。記者劉學聖攝影／攝影

高雄市楠梓區屏山巷平交道，下午1時15分發生聯結車與3198次電聯車碰撞事故，4名傷者分送高雄榮總與建仁醫院。高雄榮總急診部主任黃豐締表示，這名男性傷患（電聯車司機）四肢和臉部都有撕裂傷，有的傷口比較深，這種大能量的撞擊還要再評估，因為受到滿大的驚嚇，對現場狀況無法清楚表達。

這起聯結車與3198次電聯車碰撞事故，兩名傷者送高雄榮總，兩名輕傷傷者送建仁醫院。

高雄榮總急診部主任黃豐締表示，下午收到兩名119送來的病患，其中一名是20多歲的女性以及約40歲的男性。兩人目前意識都清楚，女性身上有多處擦傷，人有受到驚嚇；男性四肢和臉部都有撕裂傷，有的傷口比較深，生命徵象穩定，但還在評估中。

黃豐締說，兩名傷患都受到滿大的驚嚇，所以在溝通過程中，有些病史比較難去問的很清楚，他們對現場狀況沒辦法清楚表達。醫師有看到照片和患者傷勢的表現狀況，但是還無法對應起來，傷者自己講不太清楚，這種大能量的撞擊都是要小心謹慎處理。

高雄榮總急診部主任黃豐締表示，傷患受到非常大的驚嚇，對意外發生狀況無法清楚表達。記者徐如宜／攝影
高雄榮總急診部主任黃豐締表示，傷患受到非常大的驚嚇，對意外發生狀況無法清楚表達。記者徐如宜／攝影

榮總 男性 事故 台鐵

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