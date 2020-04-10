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聯結車撞火車 司機依公共危險罪偵辦並至少開罰15000元
今天下午1點15分，高雄左營與楠梓交接的屏山巷平交道發生電聯車與載水泥熟料的聯結車相撞，造成列車司機員等4人受傷送醫。59歲吳姓聯結車駕駛說，當時過路口時，還沒發現平交道的聲響，過路口到一半時，聽到火車靠近的聲音，連結車卻突然熄火，接著就發生碰撞。
鐵路警察局高雄分局表示，貨車在鐵路平交道臨時停車或停車，造成車禍，將依公共危險罪嫌查辦貨車司機，並依道路交通管理處罰條例，開罰1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕照。
台鐵高雄運務副段長吳良軍說，這列區間車從屏東潮州發車到嘉義站，車禍前3分鐘才從高雄新左營站離站，出車禍後，車頭受損，並擦撞另一條車軌，雙線才須暫時封閉。他說，台鐵與高雄捷運自2010年便簽合作協定，一旦出車禍，由高捷列車轉運旅客，這場車禍後，台鐵已安排旅客搭捷運到高雄橋頭站，繼續搭台鐵列車北上。
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