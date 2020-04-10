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畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

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高雄火車撞上聯結貨車可能原因曝光 運安會派員調查

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。圖／台鐵局提供
高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。圖／台鐵局提供

高雄市楠梓區屏山巷平交道，今天下午1時15分發生一起聯結車與區間車碰撞的事故，目前雙向無法通車。台鐵局說，初步清查包含司機共四人受傷，事故原因恐與聯結車故障或是前方有車沒開走有關，已通報國家運輸安全調查委員會。運安會證實已派六人前往調查。

台鐵局說，司機跟旅客都有人受傷，目前正在調錄影帶中，也已成立一級應變中心。經詢問現場人員，聯結車司機說，平交道過一半時，車子出現狀況，所以停下來，不過說法還要再調查，也可能與前方有車所以過不去有關。詳情仍要由鐵路警察局調查。

台鐵局說，3198次區間車撞及公路聯結車，前端第6、7、8車車廂第1、2軸出軌，司機員及三名旅客受傷已送醫。

台鐵局說，目前雙線不通，對號列車高雄=岡山間停駛，採公路客運接駁；南下區間車行駛至橋頭折返，北上區間車行駛至新左營折返，區間車旅客由高雄捷運接駁。旅客約100人由楠梓站安排公路車輛接駁至楠梓站轉乘捷運，於下午2時5分接駁完成。

台鐵局說現場刻正搶修中，該起事故受阻車站包含楠梓及新左營站，南下、北上列車均有延誤，預估晚間8時單線通車， 造成旅客行程延誤，台鐵局深致歉意。

台鐵局說，由於正線出軌需要在兩小時內通報運安會，稍早已經通報。運安會主委楊宏智證實，已派六名代表前往調查。

台鐵局說，局內同步成立專責單位調查原因，除了通報運安會也同時通報交通部。

高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。圖／台鐵局提供
高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。圖／台鐵局提供
高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。圖／台鐵局提供
高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。圖／台鐵局提供

台鐵 車禍

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